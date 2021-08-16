Стало известно, где находится бежавший из Афганистана президент Гани 1 16.08.2021, 17:28

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Ашраф Гани

В воскресенье Талибан вошли в президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну в воскресенье, находится в Султанате Оман, сообщил РИА Новости источник, приближенный к властям Афганистана.

Комментируя опровержения этой информации со стороны властей Омана, собеседник агентства назвал эти заявления естественной реакцией, сообщает ria.ru.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил накануне, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню». О его местонахождении официально не сообщалось.

Захват власти талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.

В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.

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