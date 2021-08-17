Что будет, есть Беларусь отключат от SWIFT? 2 17.08.2021, 15:49

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Международная торговля станет невозможной.

Президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что отключение Беларуси от международной банковской системы SWIFT — лишь вопрос времени. По его словам, это произойдет в начале сентября. Это может привести к краху экономики, пишет nashaniva.com.

«Следующим шагом после санкций ЕС станет банковская система, — цитирует слова президента Литовской промышленной конфедерации Delfi. — И тогда не имеет значения, что и как, если вы не можете заплатить».

Деньги из Европы уже идут с задержкой

В то же время белорусские бизнесмены сигнализируют, что за последний месяц были сбои в движении денежных средств из-за границы.

«Мы не получили перевод из Франции, и он не вернулся отправителю, а завис в одном из банков-корреспондентов. Мы не понимаем, как действовать», — говорит бизнесмен.

«У нас еще не было случаев, когда деньги вообще не доходили, но движение средств стало сложнее, — сказал другой собеседник. — Теперь то, что вы раньше ожидали три дня, может занять несколько недель. Я связываю это с американскими и европейскими санкциями, спецслужбы банков-корреспондентов сейчас очень внимательно проверяют все, что идет в Беларусь, потому что в стране действуют несколько санкционных режимов, и цена ошибки для них может стоить намного дороже, чем выгода от перевода.

Другой пример: игрок минской недвижимости выиграл аукцион, но из-за того, что деньги уходили аффилированным компаниям в течение трех недель, он не смог перевести их на основной счет и оплатить выигранный аукцион, в итоге проиграв ставку. Бывают случаи, когда бизнесмены не успевали вовремя платить квартальные налоги, потому что деньги приходили из Европы давно.

Пока проблема решена, если и вы, и ваш контрагент одинаково заинтересованы в совершении сделки и помогают вам с другой стороны. Если такого хорошего партнерства нет, планы некоторых бизнес-проектов разваливаются».

Какой эффект от отключения SWIFT? Представьте себе торнадо

Экономист Дмитрий Крюк считает, что эти особые случаи связаны с перестраховкой и дополнительными проверками иностранных банков, которые сомневаются, безопасно ли сейчас иметь дело с белорусскими контрагентами.

Это процесс привыкания к новым условиям труда, который пока не свидетельствует об изменении общей картины. Но, как говорит Крук, ситуация очень шаткая, обстоятельства могут измениться очень быстро.

«Сегодня, когда отношения между Беларусью и западными странами обостряются, вероятность такого сценария уже превышает статистическую погрешность.

Что произойдет, если Беларусь хотя бы частично попадет под ограничения со стороны отдельных банков?

«Будет серьезный финансовый шок, в том числе на потребительском рынке. Невозможность производить платежи нарушит цепочки поставок и повлияет на способность компаний выполнять свои обязанности.

Но станет ли он устойчивым или превратится в полноценный финансовый кризис — нет уверенности. Учитывая нынешнее очень нестабильное состояние нашей экономики, особенно в области финансовой стабильности, такой сценарий кажется правдоподобным. В этом случае такое событие может стать спусковым крючком для эффекта домино: скачки валютного курса, инфляция, платежеспособность, падение доходов.

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