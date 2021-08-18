США одобрили вакцинацию третьей дозой 18.08.2021, 18:13

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Получить дополнительную прививку от коронавируса американцы смогут с 20 сентября.

Власти Соединенных Штатов Америки одобрили так называемую бустерную прививку от коронавируса. Речь о дополнительной дозе вакцины после завершения полного курса иммунизации от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Получить дополнительную прививку от коронавируса американцы смогут с 20 сентября. Сначала бустерную дозу предложат медикам, жителям домов престарелых, а также тем, кто вакцинировался в конце 2020 года - начале 2021 года.

"Доступные данные ясно показывают, что защита от коронавируса со временем начинает снижаться. Мы пришли к выводу, что понадобится повторная прививка, чтобы максимально увеличить защиту и продлить время ее действия", - сказали американские чиновники.

Отмечается, что дополнительная прививка понадобится даже тем, кто вакцинировался однодозным препаратом Johnson & Johnson.

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