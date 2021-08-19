Цены на нефть приближаются к «болевому порогу» российского бюджета 19.08.2021, 9:52

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Аналитики дали прогноз по динамике рынка «черного золота».

Рынок нефти продолжает скользить по наклонной вниз, завершая в минусе пятый день подряд и раз разом проваливая попытки вернуться к отметкам выше 70 долларов за баррель.

На 21.58 мск среды фьючерсы на сорт Brent в Лондоне дешевеют на 1,5%, до 68,06 доллара за баррель, пишет finanz.ru.

Октябрьские контракты на WTI в Нью-Йорке заклчаются по 65,6 доллара, теряя 1,9%, а ранее котировки опускались до отметки 64,78 - минимальной за три месяца.

Нефть Urals с отгрузкой из Новороссийская во вторник продавалась в Европу по 66,19 доллара за бочку, а в среду котировки пробили отметку 66. В среднем за последнюю неделю каждый баррель российского сырья продавался на 1,9 доллара дешевле Brent, свидетельствуют данные Thomson Reuters.

После ралли на 100% с ноября прошлого года рынок нефти почувствовал слабость «из-за распространения более заразного дельта-штамма коронавируса, которое создает серьезные риски для спроса», отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Новую порцию разочарований принесли еженедельные данные Минэнерго США, указывает Эндрю Липоу, президент Lipow Oil Associates: хотя запасы нефти в американских хранилищах сократились на 3,2 млн баррелей, спрос на бензин оказался меньше предложения и, несмотря на автомобильный сезон, на рынке осталось 0,7 млн баррелей нераспроданного топлива.

С показанных в июле максимумов нефтяные котировки спикировали на 13% и стремительно приближаются к «болевому порогу» российского бюджета: в этом году он балансируется при 60 долларах за баррель, оценивает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

За первые семь месяцев Минфин собрал в федеральную казну 13,65 трлн рублей, в том числе 4,77 трлн нефтегазовых налогов - на 60% больше, чем годом ранее.

Хотя объемы добычи нефти остаются почти на 10% ниже докризисных, правительство выручает слабый рубль и скачок цен газ в Европе: экспортная выручка «Газхпрома» подскочила на 80%, до 20 млрд долларов (за январь-июнь).

В то время доходы бюджета выросли почти на треть, расходы стали больше всего на 8,2%, а по ряду статей, включая здравоохранение и социальную поддержку населения, - были урезаны.

Это оставило в бюджете 890 млрд рублей профицита. Впрочем, его реальный размер меньше почти на 40% - столько принесли в казну разовые доходы от штрафа «Норникеля» (146 млрд рублей) и прошлогодней сделки с акциями Сбербанка (200 млрд рублей).

Если цена нефти опустится ниже 60 долларов за баррель, Минфин окажется в сложном положении: в рамках бюджетного правила ему нужно отправлять в ФНБ все доходы от цен выше 43 долларов, но лишних денег к этому моменту в бюджете уже не будет. В результате скупку валюты для фонда придется производить в долг - за счет займов на рынке ОФЗ.

За январь-июль Минфин купил валюты на 1,12 трлн рублей при профиците 890 млрд. Таким образом, 20% интервенций были оплачены долгом.

Приближающиеся думские выборы усложнят защиту жесткого подхода к бюджету, говорит Орлова: разговоры о необходимости экономить непопулярны выборные годы, а премьер Михаил Мишустин, похоже, поддерживает позицию Минэкономразвития, предлагающего план дополнительных расходов на 1,8 трлн рублей в 2022-24 гг.

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