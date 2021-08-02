ЦРУ и «котлета по-киевски» 1 Виталий Портников

2.08.2021, 8:02

2,540

Виталий Портников

Что изменил последний визит президента США в СССР.

30 лет назад в жаркие дни июля 1991 года президент Советского Союза Михаил Горбачев принимал в Москве американского президента Джорджа Буша-старшего

Тогда мало кто мог себе представить, что это — последний визит президента США в Советский Союз просто потому, что через несколько месяцев Советского Союза просто уже не будет на политической карте мира, пишет Виталий Портников для украинской редакции «Радио Свобода».

А буквально через несколько дней после того, как Джордж Буш вернется в Соединенные Штаты, начнут происходить события, которые в буквальном смысле слова изменят эпоху — попытка государственного переворота, которую совершили представители высшего советского руководства, сопротивление российского президента Бориса Ельцина, массовые акции протеста у московского «Белого дома», поражение путчистов, запрет КПСС, провозглашение независимости Украины и других бывших советских республик.

Именно поэтому визит американского президента в СССР вошел в историю вовсе не переговорами Горбачева и Буша — об этих переговорах и достигнутых на них договоренностях сейчас не вспомнят даже специалисты по советско-американским отношениям. Визит президента США вошел в историю выступлением Джорджа Буша в Киеве, перед депутатами Верховного Совета Украинской ССР.

Буш не был первым американским президентом, посетившим Киев. Украинская столица неизменно включалась Кремлем в программу протокольных путешествий иностранных гостей. Но стал последним американским президентом, посетившим столицу союзной республики, а не независимой Украины. Именно поэтому о выступлении президента США в украинском парламенте до сих пор вспоминают, о нем до сих пор спорят историки.

Буш в Киеве хотел оказать поддержку прежде всего президенту СССР Михаилу Горбачеву. Несмотря на то, что советский президент практически уже отказался от большой части своих реформаторских намерений, отправил в отставку многих сторонников перестройки и окружил себя партийными консерваторами — они и устроят переворот 19 августа 1991 года, на Западе на Горбачева все еще продолжали надеяться. И прежде всего с точки зрения возможности создания «обновленного Союза» вместо зловещей коммунистической империи.

Визит президента США вошел в историю выступлением Джорджа Буша в Киеве

По состоянию на 20 августа была запланирована церемония подписания союзного договора частью потенциальных участников «обновленного Союза». Свои подписи согласились поставить лидеры России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Таджикистана. Руководители республик Балтии, Кавказа и Молдовы не собирались присоединяться к новому-старому государству — в некоторых странах уже прошли референдумы и опросы о независимости, другие готовились к их проведению. А вот руководство Украины, с одной стороны, не отказывалось от переговоров по «обновленному Союзу», а с другой — не спешило с ратификацией соглашения. При этом все прекрасно понимали, что без участия Украины никакого «обновленного Союза» не будет.

Так что на этом фоне не стоит удивляться, что в своей речи в Верховной Раде УССР президент Буш заявил, что «президент Горбачев добился поразительных вещей, а его политика гласности, перестройки и демократизации имеет целью прийти к свободе, демократии и экономической независимости». Президент США поддержал новый союзный договор и предостерег от «суицидального национализма, основанного на этнической ненависти».

В будущем Буш расскажет, что эти слова он вписал в текст речи сам — под впечатлением событий, которые происходили тогда на территории Югославии. В Киеве он не встречался с представителями Народного руха Украины (НРУ) — сторонники украинского суверенитета не поддерживали союзный договор. И, конечно же, это тоже вызвало немало вопросов. Председатель Движения поэт Иван Драч заявил, что «президент Буш, кажется, был загипнотизирован Горбачевым».

Пройдет совсем немного времени и эту речь Буша журналисты назовут «котлетой по-киевски», а воспоминания о ней еще долго будут преследовать бывшего американского президента. Но, по-моему, это хорошая речь. И вот почему.

Она полностью опровергает тезис о том, что это ЦРУ развалило Советский Союз. Американский президент — сам бывший директор ЦРУ — с трибуны украинского парламента произнес речь в поддержку сохранения Советского Союза и не встретился со сторонниками украинской независимости. Его помощники даже представить себе не могли, как изменится ситуация. Это я могу засвидетельствовать лично.

Накануне приезда Джорджа Буша в Киев я встречался с представителями американской делегации в Москве, в пресс-центре американо-советского саммита. И когда мне рассказали о том, что Джордж Буш собирается заявить в Киеве, я позволил себе сказать, что в будущем, когда Украина станет независимой, это вряд ли будет воспринято правильно. И все эти люди, которые, по мнению современных пропагандистов, собирались «развалить Советский Союз», надо мной просто посмеялись.

Так что Советский Союз развалили не Буш и не ЦРУ. И речь американского президента в украинском парламенте останется в истории лучшим документальным доказательством этого очевидного утверждения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».