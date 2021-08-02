Как белорусам продать авто через «комиссионку» 1 2.08.2021, 10:08

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Риски и преимущества продажи машины через автохаус.

Самостоятельная продажа машины хороша тем, что с большего вы контролируете процесс. Но работа, дом, семья и прочие заботы могут осложнить показ товара. В таком случае автовладельцы доверяют машину "комиссионкам", или автохаусам, как теперь модно их называть.

"А не опасно ли это? А каковы риски?" – с такими вопросами часто обращаются в редакцию Автобизнеса читатели. Давайте разбираться.

С чего начать?

Если вы захотели продать автомобиль через комиссионный автомагазин, то первое, что нужно сделать, – это изучить договор комиссии. Там могут крыться важные нюансы. Например, в некоторых договорах указывалось, что вся ответственность за состояние автомобиля, реализуемого с комиссионной площадки, лежит на владельце (собственнике) авто. Это не так. Согласно ст.880 Гражданского кодекса (ГК) по такой сделке комиссионер приобретает права и становится обязанным.

В целом условия договора – это риск. Не обладая познаниями в области юриспруденции, можно нарваться на "интересные" пункты, и вы даже можете поспешить подписаться под ними. Это не так страшно, поскольку в соответствии с законом о защите прав потребителей, если в договоре имеется пункт, ограничивающий вас в правах, предусмотренных законом, то такой пункт недействителен.

Перед тем как заключить договор комиссии и выставить автомобиль на продажу, представитель комиссионного магазина обязан провести проверку технического состояния машины и ее оценку. Проверку можно организовать по договору и с другой организацией, у которой есть разрешение на проведение гостехосмотра.

Одной подписи комиссионера под актом осмотра автомобиля недостаточно. Осмотр проводит комиссия, а в ее состав обязательно входит собственник авто или его представитель, подпись которого обязательна. По результатам осмотра составляется акт в трех экземплярах: первый – собственнику авто (комитенту), второй – покупателю авто, третий – самому комиссионеру.

В акте осмотра в обязательном порядке отражаются: марка, модель, наименование (тип) транспортного средства, год выпуска, пробег, рабочий объем двигателя и его состояние, тип коробки передач (трансмиссии), цвет кузова (кабины), VIN и его внешнее состояние, номер шасси (рамы), наличие и состояние заднего и переднего мостов, коробки передач и сцепления, рулевого управления, карданного вала, электроприборов, систем питания и охлаждения, аккумулятора, шин, состояние тормозной системы.

И да, не забудьте: перед тем как сдать машину в "комиссионку", ее нужно снять с учета в ГАИ – отметка об этом в разрезе свидетельства о регистрации обязательна.

Цена вопроса

Это, наверное, самое важное при продаже автомобиля. Цена, по которой ваш автомобиль будет выставлен на продажу, договорная. Комиссионеры бывают разные, как добросовестные, так и не очень, поэтому изучите среднюю стоимость автомобиля по рынку, чтобы не продешевить со стартовой ценой.

Согласно ст.882 ГК комиссионер обязан выполнить сделку на наиболее выгодных для собственника авто условиях и согласно его указаниям, то есть продать автомобиль по наиболее выгодной цене. Если "комиссионка" продала ваше авто по более выгодной цене, то дополнительная выгода делится пополам, если по договору комиссии не предусмотрен другой порядок распределения таких сумм.

Тем не менее продавец автомобиля (комиссионер) вправе отступать от ваших указаний и рекомендаций по продаже, но только в том случае, если это необходимо в ваших интересах и комиссионер не смог по объективным причинам спросить ваше согласие (такие причины он обязан доказывать). Если в договоре прописан пункт о том, что согласований не требуется, то действуют условия этого документа.

А вдруг продавец реализовал автомобиль ниже оговоренной цены, а вы, собственник, не в курсе? Как следует из ст.885 ГК, в таком случае комиссионер обязан возместить разницу, если не докажет, что у него не было возможности продать имущество по согласованной цене и продажа его по более низкой цене предупредила еще большие убытки.

В общем, понижение цены должно обязательно оговариваться с собственником автомобиля, как и вознаграждение самого комиссионера за его услуги. Уценка (снижение цены) отражается в договоре комиссии, в товарном ярлыке или ценнике.

Какие документы останутся после продажи/покупки?

На руках у вас будут: договор комиссии, акт осмотра транспортного средства, товарный ярлык (в нем указываются наименование и местонахождение комиссионера, дата и номер документа, подтверждающего заключение договора комиссии, наименование товара, характеристика, состояние и цена), а также отчет комиссионера об исполнении договора. Некоторые продавцы предоставляют в итоге и копии счет-справок, которые являются подтверждением продажи автомобиля, – можно и так, хотя практически такие же сведения указываются в отчете.

Что делать, если покупатель автомобиля не поставил его на учет, а вам стали приходить штрафы с камер фотофиксации? В этом случае пишем заявление в ГАИ, предоставляем копии документов о продаже автомобиля через комиссионный магазин и просим внести эти сведения в базу данных. В дальнейшем штрафы должны приходить тому лицу, кто фактически приобрел автомобиль в "комиссионке". Поэтому все необходимые документы у комиссионера требуем и бережно их храним – могут понадобиться.

Кстати, если вы не продавали, а покупали транспортное средство в комиссионном магазине, то у вас должны быть счет-справка, подтверждающая заключение договора купли-продажи, акт осмотра транспортного средства, документ, который подтверждает оплату.

Не соглашайтесь указывать в документах цену автомобиля ниже, чем вы уплатили. Если вам придется идти в суд из-за плохого качества автомобиля, то при расторжении договора суд может указать к возврату ту сумму, которая была указана в документах.

Bердикт

Самое главное в комиссионной продаже – вы передаете автомобиль людям, которые разбираются в подобных сделках. И тут важны не только навыки продаж, но и навыки в вопросах психологии, и если вам лично не удалось продать авто, то вполне возможно, что это получится сделать у комиссионера.

Комиссионный договор вполне себе законный и несложный способ продать транспортное средство, при этом вы экономите собственное время и нервы. Да, теряете что-то на выплате комиссионного вознаграждения, но ведь и продавали машину, по сути, не вы, а другие люди – любой труд должен быть оплачен.

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