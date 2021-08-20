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Медики назвали сезонный фрукт, который полезен для сердца и сосудов

  • 20.08.2021, 10:17
  • 8,462
Медики назвали сезонный фрукт, который полезен для сердца и сосудов

Он малокалорийный, но сладкий.

Персики – отличный выбор для тех, кто хочет питаться вкусно и полезно. Эти сочные фрукты малокалорийны, но имеют сладкий вкус, содержат витамины группы В и поэтому помогают улучшить настроение даже если вы следите за фигурой. А также обладают массой других полезных свойств, пишет healthinfo.ua.

Август один из самых щедрых месяцев. И одно из его богатств – персики. Этот сезонный продукт может разнообразить рацион питания и стать не только десертом, то и компонентом салатов и гарниров. А еще – лакомиться персиками можно даже на диете: в 100 граммах персиков всего около 39-45 калорий, в зависимости от сладости сорта. Зато много клетчатки, пектина, витаминов и микроэлементов, которые помогут укрепить общее состояние здоровья и усилить способность организма противостоять инфекциям. Персики содержат лютеин и поэтому полезны для зрения. Ученые даже говорят о том, что в персиках содержатся вещества, способные подавлять рост и распространение злокачественных опухолей молочных желез.

Персики как антидепрессант

Если вы чувствуете перепады настроения, испытываете стресс, ощущаете тревожность – съешьте 1- 2 персика. Если вы будете делать это хотя бы через день, то уже через неделю заметите, что настроение стало выравниваться. Это происходит за счет того, что в составе персиков содержится комплекс витаминов группы В: B1, B2, B3, B4, B5, B6 и B9 и магния. Помимо этого настроение повышают углеводы, содержащиеся в персиках: в 100 граммах, содержится примерно 8,4 грамма сахаров, которые из-за наличия в персиках пищевых волокон и пектина усваиваются достаточно медленно. Но, тем не менее людям с сахарным диабетом следует быть осторожными и посоветоваться с лечащим врачом о том, сколько персиков можно вводить в рацион. Персики благотворно влияют на настроение и за счет того, что нормализуют работу пищеварительного тракта.

Польза персиков для пищеварения

В этих фруктах много пектина и клетчатки, а также есть пребиотики. Эти компоненты мягко стимулируют перистальтику, поддерживают и питают здоровую микрофлору кишечника, выводят токсины. Пектин также выводит избыток жиров, триглицеридов и «плохого» холестерина. Поэтому персики могут уменьшать симптомы токсикоза во время беременности. Однако, при обострениях болезней ЖКТ: гастрита, язвы желудка персики рекомендуется исключить. А вот вне обострений этих болезней персики как раз показаны. Они не раздражают слизистую желудка и могут употребляться даже людьми с повышенной кислотностью. Персики обладают мягким слабительным действием, учитывайте это перед тем, как полакомиться этими фруктами.

Персики для крови, сердца и сосудов

Персики содержат много калия: в одном персике примерно 333 мг этого ценного для организма вещества. Калий регулирует сокращение мышц, нужен для нормализации артериального давления, стабильной работы сердца. Также, как мы уже упоминали, в персике есть магний, который также нужен для профилактики развития атеросклероза, инсультов и инфарктов. Усиливает кардиопротекторные свойства персика пектин, который выводит избыток жиров, триглицеридов и «плохого» холестерина. А фосфор, которого в персиках тоже немало – 20 мг на 100 граммов, укрепляет стенки сосудов. Персики содержат железо и витамин К – эти вещества нужны для регуляции свертывающей функции крови, уровня гемоглобина и профилактики анемии.

Персики для здоровья суставов, костей и зубов

Персики – вкусное средство против остеопороза, артрита и артроза а также разрушения зубов, поскольку в 100 граммах фруктов содержится 6 мг кальция. А мы помним, что в персиках есть и магний, способствующий усвоению кальция, и фосфор, также необходимый для тканей зубов и костей. Помимо этого, фосфор нужен для работы мозга и мышечной деятельности. Витамин С и цинк стимулируют выработку коллагена, который также очень нужен для соединительной ткани, суставов, костей и зубов.

Персидские «молодильные яблочки»

Вполне возможно, что в сказках под «молодильными яблочками» подразумеваются как раз персики. Они настолько богаты антиоксидантами: витаминами С и А, селеном, медью, полифенолами и каротином, что действительно помогают бороться с преждевременным старением. Именно за счет огромного количества антиоксидантов персики, как выяснили в ходе лабораторных исследований на мышах, могут тормозить развитие онкологических заболеваний молочных желез. Ученые предположили, что чтобы добиться такого эффекта у человека, нужно съедать 2-3 персика в день. Пока мы ждем подтверждения этого факта. Но, тем не менее персики точно помогают бороться с окислительным стрессом: антиоксиданты, входящие в состав персика, защищают клетки от воздействия свободных радикалов и повреждения ДНК. Персики хорошо влияют на состояние кожи, волос и ногтей. А кроме всего этого помогают справиться с отечностью, так как обладают легким мочегонным действием.

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