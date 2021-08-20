Аналитик: Лукашенко угодил под острый санкционный нож 20.08.2021, 14:42

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Фото: ТАСС

Диктатора не спасет «союз мух с котлетами».

События в Афганистане не сделают из Лукашенко наименьшее из международных зол, заявил «БП» старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.

– Способны ли события в Афганистане привести к изменению отношения к кризису в Беларуси со стороны Запада и России?

– Думаю, нет. У этих кризисов совершенно разный международный вес, нет никакой общей границы и совершенно разные способы разрешения.

В отношении Беларуси Запад включил санкционный режим, 24 часа в сутки автономно делающий свое деструктивное дело по разрушению экономики и бизнес-связей, и может посвятить себя другим делам.

В отношении Афганистана в связи с пока еще неопределенностью своего отношения к талибам — они добрые или они злые — реакция международного сообщества еще формулируется.

С талибами пока все же неясно, двинут ли они к соседям или нет, а с Лукашенко уже все всем по идее очевидно — он от власти никуда не двинет.

Понятно, что новый поворот в истории Афганистана потребует нового трека сотрудничества Запада и России у афганских границ, в котором возможно первые платят за то, что вторые сдерживают талибов в границах Афганистана.

Однако увязка белорусского и афганского кризисов – что-то совершенно маловероятное: как союз мух с котлетами, которые Москва, как знаем, предпочитает не смешивать.

– Будет ли Запад уделять белорусскому кризису меньше внимания из-за ситуации в Афганистане?

– События в Афганистане — это не та ситуация, которая заставляет взглянуть на Лукашенко иначе – скажем, как на наименьшее из международных зол, понять и простить.

Власть в Беларуси угодила под острый санкционный нож и простое забытье или новые увлечения Запада от него не спасут.

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