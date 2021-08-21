«Начать с простых вещей»: как подготовить себя к забастовке
- 21.08.2021, 12:53
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Стачка — самый эффективный способ отстаивать свои права.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя о общенациональной забастовке:
— Конечно трудно себе представить, что завтра или в понедельник в стране случиться общенациональная забастовка, но к ней нужного готовить себя как морально, так и физически. И нужно начать с простых вещей.
Как осуществить свои планы?
Начинайте с малого. Ставьте небольшие, реальные и легко достижимые цели, а после их преодоления усложняйте задачи.
Разбивайте сложные цели на несколько этапов.
Это позволит увидеть быстрый результат, вдохновиться успехами и не потерять главную цель.
Например. Начните работать по техпроцессу. Там много чего написано и требуйте это. Положена спецодежда — обращайтесь к начальству.
Положена горячая вода в душевой — обеспечьте.
Положено приспособление — выдайте.
Остаться на сверхурочные — останьтесь, но не более положенного по ТК. Учитесь требовать!
В этом нет ничего сложного. К тому же вы не нарушаете ни одного закона, вам то и предъявить нечего!
Ни одно производство не сможет работать по нормативным актам, техпроцессам и прочему, что написано на бумаге, оно просто сначала забуксует, а потом и просто остановится!