«Начать с простых вещей»: как подготовить себя к забастовке 21.08.2021, 12:53

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Стачка — самый эффективный способ отстаивать свои права.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя о общенациональной забастовке:

— Конечно трудно себе представить, что завтра или в понедельник в стране случиться общенациональная забастовка, но к ней нужного готовить себя как морально, так и физически. И нужно начать с простых вещей.

Как осуществить свои планы?

Начинайте с малого. Ставьте небольшие, реальные и легко достижимые цели, а после их преодоления усложняйте задачи.

Разбивайте сложные цели на несколько этапов.

Это позволит увидеть быстрый результат, вдохновиться успехами и не потерять главную цель.

Например. Начните работать по техпроцессу. Там много чего написано и требуйте это. Положена спецодежда — обращайтесь к начальству.

Положена горячая вода в душевой — обеспечьте.

Положено приспособление — выдайте.

Остаться на сверхурочные — останьтесь, но не более положенного по ТК. Учитесь требовать!

В этом нет ничего сложного. К тому же вы не нарушаете ни одного закона, вам то и предъявить нечего!

Ни одно производство не сможет работать по нормативным актам, техпроцессам и прочему, что написано на бумаге, оно просто сначала забуксует, а потом и просто остановится!

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