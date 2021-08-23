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В Беларусь прибыла группа ICAO для расследования посадки RyanAir в Минске

  • 23.08.2021, 13:52
В Беларусь прибыла группа ICAO для расследования посадки RyanAir в Минске
Фото: onliner.by

Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года.

В Беларусь прибыли представители Международной организации гражданской авиации (ICAO) для расследования посадки самолета Boeing 737 авиакомпании RyanAir в Национальном аэропорту «Минск». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы IСAO и при участии министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, директора Департамента по авиации Артема Сикорского, межведомственной комиссии Беларуси, а также руководителей авиационных организаций.

Алексей Авраменко отметил, что Беларусь якобы обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента.

В план работы группы IСAO в том числе входят выезды в авиационные организации и проведение встреч с персоналом.

По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года.

Напомним, самолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс. После посадки силовики задержали бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

После этого ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Также ряд стран призвали свои национальные авиакомпании изменить маршруты полетов так, чтобы не залетать в воздушное пространство Беларуси. В частности, этой рекомендации последовали авиакомпании Латвии (AirBaltic), Польши (LOT), Венгрии (WizzAir), Германии (Lufthansa), Франции (Air France), Финляндии (Finnair), Нидерландов (KLM), Австрии (Austrian Airlines) и Испании (Iberia) и другие.

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