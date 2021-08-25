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В голодающей Северной Корее выпустили мультфильм о вреде лишнего веса

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  • 25.08.2021, 8:07
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В голодающей Северной Корее выпустили мультфильм о вреде лишнего веса

В центре сюжета находятся две подруги.

Государственное телевидение Северной Кореи, в которой наблюдается нехватка продовольствия, выпустило мультфильм о вреде лишнего веса. Об этом сообщает NKNews.

В центре сюжета находятся две подруги, одна из которых имеет лишний вес, а другая придерживается здорового образа жизни. Первая также предпочитает поездку на трамвае ходьбе и любит вкусные закуски. В итоге она впадает в пищевую кому, в то время как худая подруга пытается ее разбудить.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о возможной угрозе голода в стране. По его словам, напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году. В августе власти начали стали раздавать рис из армейских резервов.

Как сообщает корейское издание The Korea Herald со ссылкой на доклад ООН, практически половина жителей Северной Кореи (42 процента) недоедали в прошлом году.

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