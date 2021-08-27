Под Минском продают «замок Дракулы» за $400 тысяч 4 27.08.2021, 18:38

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Фото: realt.by

Выглядит необычно и загадочно.

В сети появились фото необычного коттеджа в агрогородке Ратомка, который уже «окрестили» - замком графа Дракулы, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на объявление, опубликованное на портале Realt.by.

«Замок Дракулы» находится всего в 6 километрах от Минска на запад. Владелец хочет за шестиэтажный коттедж - 400 тысяч долларов. Коттедж общей площадью дома более 836 «квадратов» и более чем 530 жилыми квадратами был построен в 2001-ом году. Многое в «замке» предназначалось для отдыха и развлечений, часть комнат сдавалась под аренду для «танцевальных мероприятий».

Фото: realt.by

Есть в коттедже спортивная и кальянная комнаты, танцпол и антуражный балкон, необычное помещение с объемной пятиконечной звездой, на участке - сад и пруд. А рядом - гараж, бассейн, беседка, баня, оранжерея. На верхних этажах были комнаты хозяина замка, выполненные в темных тонах. Удобства хозяину «замка Дракулы» не были чужды: коттедж снабжен газом, электричество и горячей водой.

Фото: realt.by

- Выполнена минимальная отделка поверх прошлого ремонта, чтобы не повредить стены и покрытие. На первом и третьем этажах имеются камины, - говорится в объявлении.

Прямо напротив ратомского замка находится тренировочное поле для конного спорта, рядом - лес.

Фото: realt.by

- Дом является самой высокой постройкой в Ратомке, отчего здание со всеми его формами приобретает загадочный вид, - завлекает продавец.

Фото: realt.by

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