В Луизиане начали эвакуировать людей из-за урагана «Ида»
- 29.08.2021, 9:52
Жители штата должны переехать в безопасное место до вечера субботы.
В американском штате Луизиана начали вводить чрезвычайные меры из-за урагана Ида. В пятницу, 27 августа, он обрушился на Кубу.
Об этом сообщает AP.
Власти Луизианы объявили эвакуацию населения из всего прибрежного региона, в том числе из Нового Орлеана. У супермаркетов и АЗС образовались пробки, люди закупают воду и предметы первой необходимости.
Губернатор штата Джон Белл Эдвардс призвал граждан подготовиться и к вечеру субботы переехать в безопасное место, чтобы переждать стихию.
Мэр Нового Орлеана Лато Кантрелл приказала провести эвакуацию некоторых районов, отметив, что для полной эвакуации мало времени.