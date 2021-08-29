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В Луизиане начали эвакуировать людей из-за урагана «Ида»

  • 29.08.2021, 9:52
В Луизиане начали эвакуировать людей из-за урагана «Ида»
Фото: REUTERS

Жители штата должны переехать в безопасное место до вечера субботы.

В американском штате Луизиана начали вводить чрезвычайные меры из-за урагана Ида. В пятницу, 27 августа, он обрушился на Кубу.

Об этом сообщает AP.

Власти Луизианы объявили эвакуацию населения из всего прибрежного региона, в том числе из Нового Орлеана. У супермаркетов и АЗС образовались пробки, люди закупают воду и предметы первой необходимости.

Фото: REUTERS

Губернатор штата Джон Белл Эдвардс призвал граждан подготовиться и к вечеру субботы переехать в безопасное место, чтобы переждать стихию.

Мэр Нового Орлеана Лато Кантрелл приказала провести эвакуацию некоторых районов, отметив, что для полной эвакуации мало времени.

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