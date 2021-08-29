В Йельском университете обнаружили новый метод защиты от COVID-19 1 29.08.2021, 13:39

2,722

Открытие может дать толчок созданию и разработке более эффективных способов лечения коронавируса.

Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе исследования они выяснили, что вирус, провоцирующий простуду, запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусом.

Эксперты полагают, что такое открытие может дать толчок созданию и разработке более эффективных способов лечения COVID-19.

Эксперты проверили свои догадки в лабораторных условиях, вырастив ткань дыхательных путей и заразив ее вызывающим простуду риновирусом, а потом и коронавирусом. После контакта с риновирусом наблюдалась активация иммунной системы, которая предотвратила распространение коронавируса.

По словам ученых, лечение, основанное на этом принципе, необходимо начинать как можно быстрее с момента заражения человека коронавирусом, чтобы вирус не смог размножаться в организме экспоненциально.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».