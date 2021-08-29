За субботу в Латвию не впустили 35 мигрантов, завезенных белорусским режимом
- 29.08.2021, 18:27
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С 10 августа государственную границу Латвии не смогли незаконно пересечь 742 человека.
Вчера латвийские пограничники пресекли попытки незаконного пересечения границы с Беларусью 35 человек, сообщает Государственная пограничная охрана Латвии.
С 10 августа государственную границу не смогли незаконно пересечь 742 человека.
Задержанных за незаконное пересечение государственной границы в минувшие сутки нет.
С момента введения чрезвычайной ситуации по гуманитарным причинам разрешено было попасть в страну 25 человекам. За незаконное пересечение границы в этом году были задержаны 377 граждан третьих стран.