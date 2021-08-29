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Белоруска нашла съедобный гриб весом 5,5 килограмма

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  • 29.08.2021, 19:06
  • 6,226
Белоруска нашла съедобный гриб весом 5,5 килограмма

Необычную находку обнаружила девятиклассница из Лиды.

Девятиклассница из Лиды нашла гигантский гриб-дождевик весом 5,5 килограмма размером с арбуз, пишет «Лидская газета».

Необычную находку она обнаружила во время прогулки в поле в деревне Верх-Крупово. Дома на весах дождевик потянул более, чем на 5,5 килограмма.

Находка издавала характерный грибной аромат, грибники разрезали гриб на части, но приготовить что-нибудь из него так и не решились.

Научное название гриба – Calvatia giganteа или головач гигантский. Местные жители называют такой гриб «бздюшка» – после созревания гриб становится мягким и, если на него наступить он лопается и выпускает «облако дыма» из грибных спор.

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