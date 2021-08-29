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Врач объяснил повышение температуры после вакцинации

  • 29.08.2021, 19:14
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Врач объяснил повышение температуры после вакцинации

Повышенная температура после вакцинации может сохраняться в течение длительного времени.

У людей с хроническими заболеваниями повышенная температура тела после вакцинации от коронавируса может сохраняться в течение длительного времени. Об этом врач-терапевт Виктор Лишин рассказал в интервью Ura.ru.

По его словам, люди с такими заболеваниями, как артроз, артриты, псориаз или гипертония, могут испытывать определенный дискомфорт после того, как получили прививку от COVID-19. В качестве потенциальных побочных эффектов он назвал температуру 37,1-37,2 или болезненные ощущения в теле.

«Если у людей были проблемы хронического характера с суставами, их часто беспокоят боли в коленях. Люди, у которых хронические заболевания легких типа астмы бронхиальной или хронического бронхита, могут испытывать дискомфорт при дыхании, неприятные ощущения в грудной клетке и нехватку воздуха. С варикозным расширением вен — тяжесть в ногах», — объяснил Лишин.

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