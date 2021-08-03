Эксперт: Лукашенко уйдет в воскресенье 11 3.08.2021, 8:11

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фото: ТАСС

Этот день войдет в историю Беларуси.

Воскресенье 1 августа безусловно войдет в историю спорта в Беларуси (и не только спорта).

Об этом в своем телеграм-канале пишет доктор исторических наук Александр Фридман.

Верный режиму «образцовый атлет» Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, а его коллеге Кристине Тимановской удалось выскользнуть из лап спортивных чиновников-дилетантов и предотвратить отъезд в Беларусь.

Медаль Недосекова безусловно порадовала семью Лукашенко и ее сторонников, но останется (несмотря на все потуги пропагандистов) малозначительным событием, которое в будущем будут вспоминать (если вообще будут) лишь в контексте истории Тимановской. Сам Недосеков вновь дискредитировал себя, поддержав публично акцию против Тимановской.

О Тимановской сегодня уже пишет вся мировая пресса, а ведь скандал только закручивается: хотя легкоатлетка и не снискала спортивных лавров в Токио, но именно она в одночасье стала одной из ключевых фигур Олимпийских игр в Токио и самой известной белорусской спортсменкой на планете. В глазах западной общественности она и вовсе приобрела культовый статус.

Беларусские пропагандисты любят повторять, что спорт должен оставаться вне политики. Но сегодняшние события в очередной раз показали абсурдность этих заявлений. Спорта вне политики не бывает: какая политика, такой и спорт.

В последнее время Александр Лукашенко по воскресеньям совершает фатальные ошибки: так было 9 августа 2020, когда режим решил нарисовать Лукашенко 80 % голосов, а потом брутально подавить протесты против фальсификации выборов; так было 23 мая 2021, когда в Минске был посажен самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту, стоивший Беларуси новых санкций и международной изоляции; так было и сегодня, когда из чувства мести решили срочно вернуть в Беларусь опальную Кристину Тимановскую, поставив под вопрос дальнейшее участие белорусской делегации в Олимпиаде. Не удивлюсь, если и правление Лукашенко закончится именно в одно из воскресений.

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