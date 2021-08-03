Танец морячка в исполнении Газпрома 1 Александр Коваленко, sprotyv.info

3.08.2021, 11:54

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К концу года будет крайне интересно посмотреть на результаты его плясок.

Страсти вокруг транзита российского газа через Украину в Европу приобретает крайне интересные реверансы, похожие на неуклюжее исполнение танца морячка Газпромом. Особенно на фоне заявлений, что со временем Россия сможет обойтись без услуг украинской ГТС, а ряд российские экспертов и вовсе спрогнозировали череду аварий в Украине, которые вынудят европейских заказчиков открыть вентиль «Северного потока — 2» на все 100%.

Но, обо всем по порядку.

Не так давно, в статье ««Северный поток – 2»: так ли страшен черт, как его малюют» я отмечал, что Россия не сможет обойтись без украинской ГТС, поскольку имеющихся у РФ трубопроводных мощностей недостаточно, для выполнения обязательств перед ЕС в полной мере, в случае холодной зимы. Например, такой, какая была в 2018 году.

Напомню, что в 2018 году транзит газа из России в ЕС через ГТС Украины составил 86,7 млрд. м³. Экспорт же российского газа в страны ЕС в общем объеме по всем газопроводам составил 196,8 млрд. м³.

В свою очередь, помимо ГТС Украины в страны ЕС доставку российского газа обеспечивают: “Северный поток 1” мощностью 55 млрд. м³ (пиковая нагрузка 62 млрд. м³); “Ямал-Европа” мощностью 32,9 млрд. м³ (пиковая нагрузка 35 млрд. м³) и “Голубой поток”, мощностью 16 млрд. м³. В настоящее время частично работает еще и “Турецкий поток” на 16 млрд. м³, но в основном на Турцию и то – не на предельных мощностях.

То есть, предельная пропускная способность всех газопроводов РФ в Европу, при пиковых нагрузках, лишь немногим больше 110-120 млрд. м³ и без украинской ГТС, но при функционирующем “Северном потоке 2” это значение увеличится лишь до 135-145 млрд. м³.

В свою очередь, Россия всячески пытается игнорировать украинскую ГТС, демонстрируя еще даже до запуска «Северного потока — 2», что она способна обойтись без украинского транзита. А потому, транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-июне 2021 года составил 21,7 млрд куб. м, или, чуть более 110 млн. кубов в сутки.

Мягко говоря, показатель не очень, но есть одно «НО».

Согласно отчетности Газпрома монополия увеличила добычу “голубого золота” в сравнении с прошлым годом, и идет на рекордный показатель добычи объемом до 200 млрд. м³. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья с января по июль уже достиг 115 млрд. м³, а в Европу экспорт по итогам года может составить минимум 175 млрд. м³.

То есть, при всех наилучшим образом сходящихся для Газпрома звездах, только через ГТС Украины должно быть поставлено в Европу транзитом около, а то и не менее 50 млрд. м³.

И вот, не прошло и полгода, а именно столько и прошло, как Газпром, который пафосно на 2021 год забронировала 40 млрд. м³ украинских мощностей в объеме ежесуточного транзита 109 млн. кубометров, выкупает дополнительные мощности и увеличивает ежесуточный объем прокачки газа через украинскую ГТС до 124 млн. кубометров в сутки.

Что самое интересное, до наступления очередного отопительного сезона, страны ЕС заполняют свои ПХГ газом, но с его наступлением, в случае холодной зимы, потребность газа в ЕС резко возрастет и тогда Газпром будет поставлен перед фактом приобретения дополнительных мощностей ГТС Украины.

А потому, мальчик в лице Газпрома так неловко затанцевался в своем танце морячка, что к концу года будет крайне интересно, посмотреть на результаты его плясок.

Наблюдаем!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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