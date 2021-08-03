Кто, если не мы?
- Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
- 3.08.2021, 12:23
Пара недель — и можно начать строить новое государство.
Выходя на протесты в августе, у нас не было сомнений в своей правоте. Как нет их и сегодня, когда мы смотрим вокруг себя и видим происходящее в нашей стране.
Первое, что хочется сделать — откреститься. Сказать, что это нас не касается. Мы просто хотим спокойно жить свою жизнь, растить детей, ездить в отпуск, работать в будние, отдыхать в выходные. Тишины.
Но есть одна задача. Чтобы продолжать спокойно жить, необходимы условия: хорошая зарплата, безопасная работа, возможность отдохнуть от этой работы в нерабочее время, возможность выйти в выходной на улицу безопасно.
Чтобы это случилось, нам в первую очередь нужно постараться самим. Не кому-то другому: соседу, другу, депутату или еще кому, а самим.
Сейчас бывший с его прихлебателями боятся одного — забастовки. Так почему же нам не воспользоваться этим инструментом во имя собственного блага?
Пара недель — и мы сможем начать строить новое государство. Вопрос желания.
Стачке быть
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)