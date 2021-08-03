Кто, если не мы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

3.08.2021, 12:23

фото: ТАСС

Пара недель — и можно начать строить новое государство.

Выходя на протесты в августе, у нас не было сомнений в своей правоте. Как нет их и сегодня, когда мы смотрим вокруг себя и видим происходящее в нашей стране.

Первое, что хочется сделать — откреститься. Сказать, что это нас не касается. Мы просто хотим спокойно жить свою жизнь, растить детей, ездить в отпуск, работать в будние, отдыхать в выходные. Тишины.

Но есть одна задача. Чтобы продолжать спокойно жить, необходимы условия: хорошая зарплата, безопасная работа, возможность отдохнуть от этой работы в нерабочее время, возможность выйти в выходной на улицу безопасно.

Чтобы это случилось, нам в первую очередь нужно постараться самим. Не кому-то другому: соседу, другу, депутату или еще кому, а самим.

Сейчас бывший с его прихлебателями боятся одного — забастовки. Так почему же нам не воспользоваться этим инструментом во имя собственного блага?

Пара недель — и мы сможем начать строить новое государство. Вопрос желания.

Стачке быть

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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