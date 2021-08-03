СМИ: Raiffeisen Bank из-за санкций ограничил сотрудничество с Беларусбанком 3 3.08.2021, 21:22

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Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк ранее попали под секторальные санкции ЕС.

Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с Беларусбанком из-за санкций против режима Лукашенко, пишет австрийское издание Die Presse. Оно утверждает, что одна из крупнейших австрийских банковских групп больше не будет осуществлять международные переводы для белорусского госбанка. Напомним, три банка — Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк — ранее попали под секторальные санкции ЕС.

«Единственная западноевропейская кредитная организация в Беларуси делает первые выводы из политической ситуации в стране. В будущем Raiffeisen Bank International больше не будет осуществлять международные переводы для Беларусбанка», — пишет австрийское издание. Die Presse утверждает, что Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с госбанком из-за санкций против Беларуси.

При этом банковская группа Raiffeisen Bank International не выступала с заявлениями о возможном прекращении по осуществлению международных переводов для Беларусбанка. Госбанк также не распространял заявления на эту тему.

Напомним, под секторальные санкции ЕС, которые ввели во второй половине июня, попали три госбанка — Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк. Накануне введения санкций издание Politico сообщало, что Австрия пытается смягчить европейские санкции против Беларуси, выразив несогласие с некоторыми мерами, направленными на перекрытие доступа белорусской стороны к иностранной валюте.

В июле рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинги двух попавших под санкции банков — Белагропромбанка, Беларусбанка, также банка БелВЭБ на уровне В с негативным прогнозом.

Ранее в опубликованном 1 июля обзоре Raiffeisen Research по экономике Беларуси отмечалось, что влияние санкций на нее станет очевидным к концу 2021 года. Эксперты сделали прогноз с высокими факторами неопределенности. «Восстановление белорусской экономики вряд ли возможно в 2021 году, в первую очередь из-за высокой неопределенности, связанной с неопределенностью практического применения санкций в отношении. Санкционное давление может привести к значительному ухудшению ситуации в промышленном секторе, — отмечалось в обзоре. — Совокупное воздействие рассмотренных факторов может создать условия для замедления экономического роста».

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