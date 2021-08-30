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Штамм коронавируса «Дельта»: профессор рассказала все, что о нем известно

  • 30.08.2021, 11:55
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Штамм коронавируса «Дельта»: профессор рассказала все, что о нем известно

Специалист подчеркнула, что в настоящее время вакцины эффективны против штаммов.

По мере распространения штамма «Дельта» (Delta) вакцины от COVID-19 по-прежнему имеют решающее значение для защиты детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

«Меня особенно беспокоят группы людей, включая детей, у которых нет иммунитета к COVID-19, потому что они еще не были вакцинированы», — сказала профессор Кэтлин Муллейн, эксперт по инфекционным заболеваниям в UChicago Medicine, сообщает SciTechDaily (перевод - cursorinfo.co.il).

Муллейн дает ответы на распространенные вопросы о вариантах, включая объяснение того, как вирусы мутируют, и почему широко распространенная вакцинация остается лучшей защитой от COVID-19.

Что такое вариант и откуда берутся варианты?

Вариант — это группа вирусов, которые разделяют унаследованный набор отличительных мутаций в их генетическом коде.

РНК- вирусы мутируют. Когда вирус реплицируется или копирует себя, в инструкциях (шаблоне РНК) могут возникать ошибки при их чтении. Другими словами, вирус имеет опечатку. У всех коронавирусов есть фермент, называемый исправляющей ошибки полимеразой, который удаляет эту неправильную вставку (опечатку) в РНК и заменяет ее «лучшей». Однако лучший вариант не всегда идеален.

Иногда мутация может быть терминальной, что означает, что вирус больше не может реплицироваться и погибает. В других случаях значительного изменения вирулентности вируса не происходит, а его характеристики остаются неизменными. Однако иногда мутация вызывает значительные изменения в геноме, делая вирус более трансмиссивным и заразным.

Как быстро мутирует вирус?

Некоторые вирусы, например, грипп, могут быстро мутировать, другие — медленнее. SARS-CoV-2 мутирует в два-шесть раз медленнее, чем грипп. Что сделало SARS-CoV-2 настолько неприятным, так это то, что население в целом не имело иммунитета к этому подроду коронавируса. Это означает, что им инфицировано гораздо больше людей, чем гриппом, который является вирусом, к которому у всех людей есть базовый иммунитет из-за прошлых инфекций или иммунизаций.

Чем больше людей заражено вирусом, тем больше он циркулирует, что вызывает больше инфекций. Чем больше людей инфицировано, тем выше вероятность мутации и распространения множества штаммов. Чем больше штаммов циркулирует, тем выше вероятность рекомбинации между штаммами. Вот тогда и появляются новые варианты.

«Мы не знаем, будут ли эти варианты более или менее агрессивными в будущем, но мы очень обеспокоены тем, что можем увидеть развитие более агрессивных вирусов, и что наши вакцины в конечном итоге не смогут нас защитить», — добавила она.

Как штамм Дельта и другие возможные штаммы влияют на вакцинированных и невакцинированных людей?

Невакцинированные люди подвергаются высокому риску заболеть вариантом Дельта. Если посмотреть на количество госпитализаций прямо сейчас, то от 90% до 97% людей, находящихся в больнице, имеют штамм Delta и не вакцинированы.

Для тех, кто вакцинирован, инфекция варианта Дельта обычно ощущается как легкое заболевание верхних дыхательных путей с кашлем, головной болью, болью в горле и небольшими мышечными болями, которые носят непродолжительный характер. Очень немногие люди теряют обоняние или вкус. Один необычный симптом, которые обнаружили медики, заключается в том, что все больше людей жалуются на боль в ушах, которая отличается от первоначальной коронавирусной инфекции. Что наиболее важно, очень мало вакцинированных людей госпитализируются, и еще меньше пациентов умирают от заражения вариантом Delta.

Эффективны ли нынешние вакцины от COVID-19 против штаммов?

Эффективность наших нынешних вакцин варьируется. Информационная РНК (мРНК) и вакцины Johnson & Johnson/Janssen оказались эффективными против госпитализаций и смертей после инфицирования существующими штаммами. Вакцина Sinovac и некоторые другие вакцины на основе аденовируса, производимые за пределами США, по-видимому, не так эффективны, как вакцины с мРНК. Во всем мире врачи-ученые изучают возможность дать пациентам, вакцинированным Sinovac или другими вакцинами, дозу мРНК-вакцины, чтобы увидеть, повысит ли это их иммунитет.

В настоящее время вакцины эффективны против штаммов. Можно посмотреть на эффективность мРНК-вакцин в двух опубликованных исследованиях: в Великобритании и Израиле. В исследовании, проведенном в Великобритании, они показали эффективность 88% против симптоматического заболевания после двух доз вакцины мРНК и 33% после однократной дозы. Однако, когда они посмотрели на госпитализации, они сообщили об эффективности вакцины против госпитализации 96% после двух доз и 94% после одной дозы.

В Израиле результаты были другими. В начале июня, до того, как штамм Дельта действительно стал преобладающим циркулирующим штаммом SARS-CoV-2, они сообщили о 64% эффективности вакцины в предотвращении инфекции или симптоматического заболевания. Однако к концу июня и началу июля эффективность вакцины против штамма Дельта составила всего 39%. Если касательно серьезного заболевания, то вакцина была на 93% эффективна против серьезного заболевания или госпитализации, а к концу июля эффективность вакцины составляла 91% против серьезного заболевания и упала до 88% против госпитализации.

Сообщалось, что вакцина AstraZeneca имеет 60% эффективность против симптоматического заболевания после двух доз, но только 33% после одной дозы. Однако эффективность вакцины против госпитализаций составила 93%, что является важной переменной — это означает, что люди не заболевают серьезно COVID-19. Для Johnson & Johnson эффективность вакцины все еще была хорошей: 79% против симптоматического заболевания после двух доз и 96% против госпитализации после двух доз.

Насколько опасен штамм?

Это зависит от варианта. Штамм Дельта- наиболее распространенный вариант на сегодняшний день. ВОЗ называет его «более быстрым и агрессивным» вирусом.

Некоторые люди думают, что это самый распространяемый или передаваемый вирус из когда-либо существовавших. Первоначальным штаммом Wuhan один человек заразил в среднем от двух до трех других.

Один человек, инфицированный штаммом Дельта, заражает от пяти до восьми человек. Это экспоненциальное распространение сделало его наиболее доминирующим из вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Он распространяется на 50% быстрее, чем Штамм Alpha (вариант, возникший в Соединенном Королевстве), а Alpha был на 50% быстрее, чем вариант в Ухане. Это делает вариант SARS-CoV-2 Delta супер-распространителем.

Если люди не вакцинированы и не замаскированы, распространение штамма Дельта очень похоже на распространение, которое наблюдается при ветряной оспе (вирус ветряной оспы). Вирус ветряной оспы настолько заразен, что человек, не имеющий иммунитета, просто находящийся в одной комнате с инфицированным, имел 99% шанс заразиться этим вирусом и заболеть ветряной оспой.

Как предотвратить возникновение будущих штаммов?

Самый важный способ предотвратить будущие штаммы/варианты — это развить коллективный иммунитет с помощью массовой вакцинации. Необходимо снизить количество циркулирующего вируса, и для этого необходимо вакцинировать не менее 80% всего населения. Чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше людей заболеет, что снижает риск распространения и мутации вируса. Когда люди переносят вирус, возникает несколько штаммов вируса, и именно тогда появляется более высокая вероятность возникновения устойчивого варианта.

Другие вещи, которые нужно продолжать делать, — носить маски, соблюдать дистанцирование и мыть руки. Также необходимо предотвратить случаи сверхраспространения, когда люди не вакцинированы, путем обязательного подтверждения вакцинации в случаях, когда могут возникнуть скопления людей.

Что известно о штаммах Lambda и Gamma?

Штаммы Lambda и Gamma были выявлены в США, но пока неизвестно, заменят ли они Дельта. Ученые отслеживают эти штаммы, чтобы оценить, станут ли они доминирующими в будущем.

Наконец, технология мРНК, по-видимому, является ключом к быстрому и эффективному выпуску вакцины в случае развития более устойчивого варианта. Люди должны понимать, что технология не нова. Другие формы фармацевтических препаратов с мРНК уже одобрены для использования в США, и вакцины с мРНК очень безопасны. Были введены миллионы и миллионы доз, и частота побочных эффектов, связанных с этими вакцинами, чрезвычайно низка.

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