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Игорь Бокий завоевал пятую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

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  • 30.08.2021, 16:37
Игорь Бокий завоевал пятую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
Игорь Бокий
Фото: Getty Images

Белорусский пловец установил новый мировой рекорд.

Белорусский пловец Игорь Бокий победил на дистанции 200 метров комплексным плаванием с мировым рекордом – 2 минуты 2,7 секунды и стал пятикратным победителем Паралимпиады в Токио, сообщает kp.by.

Бокий выступает в классе S13 — для слабовидящих спортсменов.

Ранее Бокий на Паралимпийских играх в Токио уже устанавливал мировые рекорды – на дистанции 100 метров баттерфляем и на аналогичной дистанции в плавании на спине, а также на 50 и 400 метров вольным стилем.

В прошлые годы Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6).

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