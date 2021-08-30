На кинофесте в Берлине показали фильмы о купаловцах и бело-красно-белом флаге 30.08.2021, 18:38

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Документальный фильмы представили на специальной секции «Ночь бизона».

В рамках кинофестиваля filmPOLSKA в Берлине показали два документальных фильма из Беларуси. Их представили на специальной секции «Ночь бизона», сообщает DW.

Авторы картин на показ не приехали и даже отказались упоминать в титрах свои настоящие имена. Они остаются в Беларуси, поэтому выступают под псевдонимами.

Фильм «Купалаўцы. Людзьмі звацца» рассказывает о труппе Национального академического театра имени Янки Купалы.

Вторая лента «Цвет нации» посвящается бело-красно-белому флагу как символу оппозиционного движения.

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