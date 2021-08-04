Лукашенковские спортсмены массово проваливаются на Олимпиаде в Токио 18 4.08.2021, 9:29

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ФОТО: РИА

Экватор Игр уже позади, а у Беларуси всего две награды.

Американская компания Gracenote, специализирующаяся на обработке больших баз данных, перед каждой Олимпиадой публикует свой медальный прогноз для каждой страны. Аналитики исследуют выступления спортсменов за последние четыре года, после чего составляют рейтинги возможных претендентов на награды. Белорусской команде в Токио Gracenote прочила девять наград (3+1+5) и 35-е место в медальном зачете.

Экватор Олимпиады уже позади, а у Беларуси всего две награды. Золото в прыжках на батуте взял Иван Литвинович. Максим Недосеков завоевал бронзу в прыжках в высоту. Успех легкоатлета не удивил – он считался одним из явных претендентов на медали.

Две медали – это очень мало, так что прогнозы аналитиков точно не сбудутся. Успехов слишком мало, зато провалов – хоть отбавляй, пишет «Трибуна».

Арина Соболенко, теннис

Белоруска летела в Токио как явный претендент на золото в одиночном разряде. Благодаря хорошим выступлениям в туре Соболенко постепенно поднималась в мировом рейтинге и к Олимпиаде взобралась на третью строчку. В текущем сезоне подписантка за режим выиграла престижные турниры в Абу-Даби и Мадриде, а также дошла до финала в Штутгарте и полуфинала на «Уимблдоне». Успех сулил излюбленный теннисисткой хард на японский кортах и отсутствие сразу четырех соперниц из топ-8 – Симоны Халеп, Софьи Кенин, Бьянки Андрееску и Серены Уильямс. Gracenote прогнозировал Арине бронзу.

Однако в одиночке Соболенко зачехлила ракетку уже во втором раунде. После уверенной победы над Магдой Линетт (6:2, 6:1) белоруска оступилась в матче против Донны Векич (4:6, 6:3, 6:7 (3:7)), которая нынче далека от лучших кондиций.

Илья Шиманович, плавание

Нельзя сказать, что от минчанина в Токио ожидали награду, однако он котировался как темная лошадка – все-таки лучший пловец Европы-2020. Выход в финал Шимановича на дистанции 100 м брассом болельщики не восприняли как сенсацию, а наоборот, лишь укрепились в вере, что Илье удастся вписаться в медальные разборки.

К сожалению, белорусу не удалось показать свои лучшие секунды в решающем заплыве. В финале Шиманович резво начал, от чего на заключительный рывок сил банально не хватило. В итоге последнее место в финале и время на 1,07 секунду хуже личного рекорда.

Марина Слуцкая, дзюдо

Экс-лидер мирового рейтинга, чемпионка Европы-2017 и победительница Европейских игр-2019, пожалуй, была единственной реальной претенденткой на медаль в белорусском дзюдо. Однако Слуцкая отправилась домой уже после второй схватки. В первом раунде Марина одолела тринидадку Габриэллу Вуд 10:0, а затем с таким же счетом уступила Хан Ми Джин из Южной Кореи. Во втором бою белоруска травмировала руку, поэтому в Минске ей предстоит пройти медицинское обследование.

Евгений Тихонцов, тяжелая атлетика

На Олимпиаду-2020 белорусская сборная из-за прежних допинговых прегрешений могла заявить только по одному мужчине и женщине – а ведь ранее возили на Игры по восемь-десять человек. Отдуваться за мужскую часть отправили Тихонцова, пропустившего этой весной из-за травмы спины чемпионат Европы. Когда было официально объявлено, что Евгений полетит в Японию, тяжелоатлет уверят, что со здоровьем уже все хорошо и его ничего не беспокоит.

Фатальной для Тихонцова перед выходом на помост стала сгонка веса, из-за которой возобновились боли в спине. В такой ситуации ожидать результата от действующего чемпиона мира было наивно. С трудом Евгений взял 173 кг в рывке, показав шестой результат. В толчке белорус трижды пытался поднять хотя бы 201 кг, но не получилось. Даже если бы Тихонцов и взял этот вес, то все равно бы не поднялся выше шестого места.

Дарья Наумова, тяжелая атлетика

Последней надеждой белорусской тяжелой атлетики впервые с Олимпиады-2000 не оказаться без медалей была подписантка письма за Лукашенко, которой Gracenote прогнозировала бронзу. Однако чемпионка Европы-2019 в рывке взяла лишь 103 кг при личном рекорде 108 кг. В толчке Наумовой покорились цифры в 131 кг, хотя два года назад на ЧЕ она вытянула 136 кг. Для попадания в тройку было необходимо брать минимум 245 кг в сумме, поэтому в Беларусь Дарья возвращается с пятым местом.

Анастасия Мирончик-Иванова, легкая атлетика

Подписантка прорежимного письма так и не смогла выполнить норматив для участия в Олимпиаде (6.82), но квалифицировалась по мировому рейтингу. В Токио Мирончик-Иванова планировала прыгнуть за семь метров, что у нее не получалось уже несколько лет. Итог бравады – 6.55 в квалификации. Такого результата хватило всего на 14-е место и о финальных попытках не могло быть и речи.

Поп-прыгунья уверена, что причина ее неудачи кроется в попадании на брусок в последней попытки, из-за чего не удалось улететь дальше. Но 32-летняя легкоатлетка не отчаивается и намерена съездить еще на две Олимпиады.

Василиса Марзалюк, борьба

За последние десять лет белоруска девять раз поднималась на пьедесталы чемпионатов мира и Европы, однако ни разу не привозила домой золото. Также в коллекции наград одной из первых подписанток за Лукашенко не было олимпийских наград. Кажется, и не будет.

Побороться за бронзу не удалось даже через утешительные схватки. После двух поражений 34-летняя Марзалюк признала, что сегодня ее уровень не позволяет рассчитывать на олимпийскую медаль, а также заявила, что в Токио была ее последняя Олимпиада.

Иван Тихон, тяжелая атлетика

Капитан олимпийской команды Беларуси и глава легкоатлетической федерации отобрался в Токио в самый последний момент, показав необходимый результат в конце июня на соревнованиях в украинском Луцке (77,72 м).

Такого результата хватило бы Тихону для выхода в финал Олимпиады, но подписант прорежимного письма метнул молот всего на 74,57 м, чего хватило лишь на скромное 18-е место. Вместе с Иваном вне медальных попыток оказались беларусы Юрий Васильченко (74,00 м, 19-й) и Глеб Дударев (71,60 м, 27-й). Впервые за историю суверенных Игр Беларусь осталась без молотобойцев в финале.

Марина Литвинчук и Ольга Худенко, гребля на байдарках и каноэ

Кажется, это пока один из главных белорусских провалов в Токио. Gracenote видел у байдарки-двойки на 500 м золотой потенциал. С американцами было тяжело поспорить: Литвинчук и Худенко не раз выигрывали ЧМ и ЧЕ, а с двух последних Олимпиад привозили бронзовые награды. Однако к Играм девушки подошли с не лучшими результатами, из-за чего, по мнению букмекеров, имели довольно скромные шансы на попадание в тройку.

Так оно и получилось – на финише беларуски оказались лишь шестыми. Главный тренер команды Владимир Шантарович предлагает не расстраиваться, намекая, что еще есть шансы на медали в байдарке.

Татьяна Холодович, легкая атлетика

Чемпионка Европы-2016 и Европейских игр-2019 входила в пул копьеметательниц, которым по силам бороться за медали. В Токио 30-летней подписантке за режим не удалось даже повторить результат Рио, где она с 64,60 метрами стала пятой. Холодович запустила копье на 60,78 м и заняла 13-е место, которое не позволило отобраться в финал.

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