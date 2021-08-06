Что будет в Беларуси с ценами на съемные квартиры этой осенью? 6.08.2021, 16:38

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Мнение эксперта.

За желтыми полями уже можно разглядеть осень (хотя лучше, конечно, туда не всматриваться). К концу месяца в Минск начнут возвращаться студенты, которые уже активно подыскивают себе съемные квартиры. Когда-то это вызывало серьезный ажиотаж на рынке арендной недвижимости, цены подскакивали вверх, хороших квартир не оставалось. Но в последние годы ситуация изменилась.«Онлайнер» спросил у аналитика «Твоей Столицы», чего нам ждать в этом сезоне.

Что происходило с ценами за последние полгода?

Заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики ГК «Твоя Столица» Андрей Чернышев считает, что справедливее всего отвечать на этот вопрос, разделив рынок аренды на три сегмента: «эконом», «стандарт» и «элитный».

«Эконом» — самый стабильный из них. За последнее время цена на такие квартиры не изменилась, и даже коронавирус на нее не повлиял. Вероятно, в ближайшее время стоимость таких квартир тоже не изменится.

«Стандарта» с апреля стало примерно на 10—15% больше. Эксперты связывают снижение спроса с отъездом из страны IT-специалистов, послов, обеспеченных людей. Вероятно, к концу года такое жилье подешевеет, однако строить прогнозы в нынешней ситуации непросто.

Арендодатели элитного жилья неплохо скинули цены в апреле этого года: квартиры стоимостью $700—800 подешевели в некоторых случаях на $100 по курсу. Однако с тех пор ситуация не изменилась, и в обозримом будущем вряд ли будет меняться: слишком узкая сфера.

Будет ли в этом году студенческий бум?

Нет — по опыту специалистов, он бы уже начался.

— В этом вопросе я бы предложил опираться на опыт 2018—2019 годов (2020-й был нетипичным и брать его за основу бессмысленно). В эти годы «бум» начинался еще в середине июля, потому что большинство студентов и их родителей начинали искать жилье заранее.

Что же касается этого года, то запросов стало больше, но это никак не повлияло на рынок. Все плавно и ровно.

Какие мы видим причины? Во-первых, сегодня общежития дают чуть ли не всем желающим. Во-вторых, в 2020 году некоторые зарубежные студенты уехали из-за коронавируса и ситуации в стране в целом. Есть основания полагать, что часть из них так и не вернулась. Сегодня от иностранных студентов запросов практически нет.

Поэтому, по моему мнению, в этом году повышения спроса уже не будет. Цены на «студенческие» квартиры расти тоже не должны: для этого нужны экономические обоснования.

Единственное, что я мог бы посоветовать студентам, — не клевать на удочки агентств, которые требуют предоплату и уже после дают номера телефонов. Часто такие агенты дают адреса уже сданных или вообще не существующих квартир. Связываться с такими точно не стоит, — рассказывает Андрей Чернышев.

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