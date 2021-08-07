Как на самом деле отразились санкции на работе БМЗ 7.08.2021, 17:18

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Новости от стачкома Белорусского металлургического завода.

Телеграм-канал «Свободный Жлобин» опубликовал новости от стачкома Белорусского металлургического завода:

- В марте 2021 КЦ (компрессорный цех) завода лишили премии из-за «нерационального использования шихты». В чем вина персонала так и не разъяснили.

За июль лишают премий за простой вагонов, а их нечем выгружать, из 13 захватов исправно только 4, кран стоит с февраля месяца, ещё 3 крана вскоре встанут. Заводчане, как обычно, пока терпят, желают работать, но оборудование уже не терпит, отказывается работать. Техника уходит в забастовку.

Начальник цеха на замечания персонала не реагирует. Всё скрывает перед администрацией, видимо, хочет окончательно все остановить. Сами «хозяйственники» запугивают рабочих увольнением, чтобы молчали. Захваты и шайбы в неисправном состоянии разбросаны по всему КЦ, их продолжают использовать и пытаются даже отремонтировать.

Говорят, что 9 августа США введет новые санкции, которые окончательно развалят все.

Напомним, что в июле сразу четыре мировые компании прекратили сотрудничество с БелАЗом и БМЗ. Компании отказываются работать с белорусскими предприятиями из-за санкций ЕС и США.

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