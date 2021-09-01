Свободные шахматисты Беларуси стали победителями турнира в первом дивизионе Бундеслиги 1.09.2021, 22:16

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Сразу 6 из 10 первых мест в личном зачете достались белорусским шахматистам.

Команда «Свободные шахматисты Беларуси» стала победителем онлайн-турнира в первом дивизионе бундеслиги на одной из шахматных игровых платформ, передает «Трибуна».

Бундеслига – крупнейший регулярный шахматный клубный блиц-турнир, насчитывающий сотни клубов-участников. «Свободные шахматисты Беларуси» входят в число команд-лидеров, но подобное достижение всего лишь второе в истории команды.

Чтобы почтить память событий августа 2020-го года, был собран сильнейший состав (Владислав Ковалев, Андрей Жигалко, Евгений Агрест, Евгений Подольченко, Виталий Мерибанов, Дмитрий Буланов, Валерий Казаковский и другие).

Сразу 6 из 10 первых мест в личном зачете достались белорусским шахматистам. Отрыв от ближайшего преследователя составил 273 очка (644 против 371).

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