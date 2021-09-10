Посол Литвы: Режим Лукашенко нужно нейтрализовать в ближайшее время 3 10.09.2021, 13:11

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Аудра Плепите

фото: Larry Luxner

Это стратегический вопрос для Европы.

Посол Литвы в США Аудра Плепите дала The Washington Diplomat интервью, в котором подробно рассказала о происходящем в Беларуси, миграционном кризисе на границе, а также о помощи Литвы белорусам.

«У нас есть исторические связи с Беларусью, и мы хотели бы, чтобы она была демократической страной с надежной защитой прав человека», — отметила Плепите. Также по словам Аудры, если не нейтрализовать режим Лукашенко в ближайшее время, то за это в конечном итоге заплатит вся Европа.

Издание The Washington Diplomat подчеркнуло, что именно посольство Литвы в США содействовало образованию кокуса «Друзья Беларуси» в американском Конгрессе, а также оно проводит акции солидарности с белорусами и всячески привлекает внимание других стран к происходящему в Беларуси.

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