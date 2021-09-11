Малл Хеллам: Пора ввести более жесткие санкции и прекратить иностранные инвестиции для режима Лукашенко 2 11.09.2021, 13:10

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Малл Хеллам

Белорусы заставили мир по-новому взглянуть на ситуацию в стране.

Глава Фонда открытой Эстонии Малл Хеллам рассказала Charter97.org, почему экономические санкции против режима в Беларуси должны быть ужесточены и как независимые СМИ и самоорганизация граждан могут изменить ситуацию в борьбе за демократию.

– Вы – директор Фонда открытой Эстонии. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, на чем сосредоточена деятельность вашей организации?

– Фонд открытой Эстонии – это неправительственный независимый фонд, миссия которого заключается в построении динамичных и толерантных демократий, где правительства подотчетны своим гражданам. Для достижения этой цели мы запускаем и поддерживаем инициативы, которые повышают потенциал гражданского общества, продвигают инклюзивный гражданский диалог, социальную сплоченность, человеческое достоинство, прозрачность и демократическую практику в процессах принятия решений. Мы обмениваемся опытом и налаживаем партнерские отношения в странах с переходной демократией.

– Какие главные достижения Фонда открытой Эстонии вы бы подчеркнули?

– ФОЭ был движущей силой электронной Эстонии: первое широкополосное интернет-соединение появилось еще в 1992 году благодаря нашей организации. Мы выступили с инициативой, в рамках которой по всей Эстонии были открыты общественные точки доступа в интернет, а многие молодые люди отправились учиться в недавно созданный Колледж информационных технологий.

Теперь мы предлагаем наш собственный опыт в области открытого управления и электронной демократии. Эстонский опыт был передан через нашего хорошего партнера Академии электронного управления (e-Governance Academy). Мы помогли создать множество новых инструментов для электронного участия, включая «Компас избирателя» (целью инструмента является повышение осведомленности людей о том, как выглядит политический ландшафт страны, какие социальные и политические вопросы являются на данный момент ключевыми, какие позиции занимают партии в этих вопросах, – ред.), «Стражи управления» (гражданская инициатива, в которой эксперты из неправительственных объединений следят за повседневными действиями правительства и оценивают, как в действительности исполняются планы и обещания – ред.) и т. д.

Благодаря ФОЭ родился один из самых влиятельных аналитических центров в Эстонии – Praxis. Первая зонтичная организация НПО в Эстонии была создана при поддержке ФОЭ. Это – Сеть эстонских некоммерческих организаций, NENO, одна из крупнейших общественных инициативных организаций Эстонии. Кроме того, ФОЭ реализует различные программы общественного здравоохранения, программы профессионального обучения для врачей, борьбу с ВИЧ и создание Эстонского фонда генома.

По нашей инициативе была создана «Открытая эстонская книга», которая познакомила всемирно признанных философов и мыслителей с эстонским языком и теперь может похвастаться более чем 140 книгами.

Ежегодный «Фестиваль мнений», который собирает тысячи людей на открытом воздухе для обсуждения важных для нашего общества идей, также пользуется поддержкой ФОЭ. В течение многих лет мы поддерживали обучение студентов из Беларуси, Грузии и Молдовы в Эстонии. В последние годы нам доверили работу грантов Норвегии и Европейской экономической зоны (Европейское экономическое пространство) для гражданского общества.

– Недавно режим Лукашенко атаковал независимые СМИ и неправительственные организации. Многие сотрудники таких организаций находятся в тюрьмах или вынуждены были бежать из Беларуси, чтобы продолжить свою работу. Как вы оцениваете такие атаки?

– Это совершенно недопустимо. Трудно смотреть на продолжающуюся борьбу, нарушения прав человека и преступления, совершаемые Александром Лукашенко и его незаконным режимом.

Действия Лукашенко после фальсификации выборов, репрессии против оппозиции, гражданского общества, независимой прессы и применение насилия против граждан отвернули критическую массу белорусов от его режима.

– Почему для страны важно иметь множество независимых НПО и СМИ? Как они помогают в строительстве и продвижении страны?

– Как средства массовой информации, так и неправительственные организации должны сыграть важную роль в обеспечении и укреплении демократии. СМИ предоставляют информацию о демократических изменениях и продвигают социальные и политические вопросы. Наличие независимых СМИ означает право на свободу выражения мнения. Поэтому независимые СМИ важны для всех. В независимых СМИ журналисты могут свободно критиковать правительство, требовать прозрачности, подотчетности и свободного доступа к информации. Это позволяет обществу быть хорошо информированным и уверенно голосовать во время выборов.

НПО вносят вклад в демократию и гражданское общество, защищая недостаточно представленные группы меньшинств и устанавливая повестку дня. НПО позволяют гражданам добровольно работать вместе для продвижения местных инициатив и решения проблем, расширяя их возможности и вовлекая их в процесс принятия решений. Гражданские организации могут усилить голос сообществ и способствовать изменениям на низовом уровне.

– Когда-то Эстония вернула себе независимость от советских властей, а теперь очередь Беларуси избавиться от режима Лукашенко. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Беларуси? Впечатлили ли вы массовые протесты, которые продолжаются почти непрерывно с лета 2020 года?

– Усилия белорусов по поиску мирных политических перемен невероятны. Возможно, самая удивительная особенность – это чувство солидарности и способность белорусов продолжать демонстрировать свою позицию, несмотря на жестокость режима.

Белорусское общество продемонстрировало беспрецедентную самоорганизацию как внутри страны, так и за рубежом. Это позволило сохранить давление на диктатуру, а также мобилизовать международное сообщество на поддержку демократических стремлений Беларуси.

Я восхищаюсь белорусскими женщинами за их смелость, человечность и творческий потенциал. В Таллинне прошла прекрасная фотовыставка под названием «Беларусь будущего. Сила женской воли», которая задокументировала мирные протесты белорусских женщин против несправедливости.

Вы заставили мир по-новому взглянуть на Беларусь.

– После инцидента с самолетом Ryanair и организации канала переброски нелегальных мигрантов в Европу многие политики оценивают режим Лукашенко как террористический. Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис открыто называет белорусского диктатора террористом. На ваш взгляд, насколько велика опасность этого режима для Балтийского региона и Европы в целом?

– ЕС, включая страны Балтии, столкнулся с системным конфликтом с диктатурами в Беларуси и России. Инцидент с самолетом Ryanair и организация канала нелегальной миграции в Европу подрывают безопасность и оказывают большое давление на ЕС. Мы должны помнить, что эти агрессивные и провокационные действия никогда бы не произошли без согласия и, возможно, активной поддержки России.

Таким образом, независимость Беларуси имеет решающее значение для европейской и международной безопасности, и ее можно обеспечить, только поддерживая народ Беларуси и продемократические силы в вашей стране.

– Многие политики называют действия Лукашенко против ЕС гибридной войной и призывать к введению дополнительных санкций против режима. Считаете ли вы, что санкции следует ужесточить?

– Необходимо ввести более жесткие экономические санкции и прекратить иностранные инвестиции в Беларусь. Многие люди из ближайшего окружения Лукашенко, которые могут поддержать его материально, должны быть внесены в санкционный список.

Некоторые наблюдатели предлагали отключить Беларусь от системы SWIFT и тем самым затруднить ее международные платежные операции. Сразу после угона самолета Ryanair Тимоти Снайдер предложил остановить строительство газопровода Nord Stream II между Россией и Германией. Важно обеспечить соблюдение санкций – слишком часто их просто игнорируют.

– Как вы думаете, что еще нужно сделать, чтобы остановить произвол Лукашенко в Беларуси и ту нестабильность, которую он вызывает в нашем регионе?

– Если международное сообщество уступит Лукашенко, он и другие диктаторы станут смелее. ЕС и США должны прекратить практику осторожных шагов и объявить всеобъемлющие санкции в отношении режима и отстаивать то, во что они верят. Это означало бы ужесточение санкций против руководства в Беларуси и России и выделение ресурсов на защиту гражданского общества путем предоставления правовой помощи, виз, возможности получения образования и безопасности для спасающихся от репрессий.

Белорусские правозащитники, активисты и журналисты продолжают свою работу в разных форматах в стране и за рубежом. Международное сообщество должно быть с ними солидарно, противостоять попыткам режима разрушить гражданское общество, оказывать долгосрочную поддержку группам активистов. Решительная и лучше скоординированная политика Запада пошлет белорусскому народу четкий сигнал – полную поддержку его стремления к демократии.

– Исходя из опыта Эстонии, что вы можете посоветовать демократическому движению в Беларуси? Как белорусы могут победить авторитарный режим и обрести свободу и независимость?

– Вам нужны политические возможности, организационный потенциал и мобилизующие способности. Но все дело в людях, которые ценят свободу и могут нести за нее ответственность.

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