Медики рассказали, как побороть аллергию без лекарств 11.09.2021, 12:44

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Помочь могут самые простые и доступные продукты.

Далеко не каждую аллергию можно побороть без медикаментов и помощи врачей.

Если аллергическая реакция затрагивает дыхательные пути или развивается слишком бурно, вызывая отечность, покраснение, зуд и другие эффекты по всему телу, вызывайте скорую либо как можно быстрее обращайтесь в поликлинику. Анафилаксия, то есть тяжелая форма аллергии, смертельно опасна и требует немедленной медицинской помощи. Рассчитывать, что вы справитесь с этим состоянием без специалистов, как минимум безответственно.

Также нельзя отказываться от лекарств, если они прописаны вам аллергологом.

Но если аллергия возникает лишь время от времени и ограничивается неприятными, но безопасными симптомами — чиханием, насморком, покрасневшими глазами и носом, слезотечением, кожными реакциями — можно попробовать укротить ее без препаратов, пишет healthinfo.ua.

Ключевое слово тут — попробовать. Гарантий, что немедикаментозные средства точно помогут, доказательная медицина не дает. Однако надеется.

1. Определите триггер и избегайте его

Аллергия — это чрезмерная реакция иммунной системы на тот или иной раздражитель, проникший в организм. Таким раздражителем может быть, например, пыльца деревьев и растений. Если это так, говорят о поллинозе.

Триггерами, то есть веществами, провоцирующими аллергическую реакцию, также бывают домашняя пыль и обитающие в ней клещи, перхоть и слюна домашних животных, плесень, продукты питания, компоненты лекарственных средств.

Попробуйте выяснить, что именно заставляет вас чихать и обливаться слезами. В своем расследовании можно ориентироваться на времена года и то, как часто проявляются симптомы. Например, если аллергия возникает весной, поздним летом или в начале осени, а в другие периоды вы живете спокойно, скорее всего, это поллиноз. Если же нежелательные реакции есть в течение всего года, возможно, их причины — домашняя пыль, плесень, контакт с животными или что‑то, что вы съели.

Лучший способ обнаружить триггер — сдать анализ на аллергены.

Выявив вещество‑раздражитель, постарайтесь избегать его. Одно это может защитить вас от проявлений аллергии.

2. Постарайтесь избежать перекрестной аллергии

Перекрестная аллергия — это когда реакция на один аллерген усиливается реакцией на другой.

Например, аллергия на березовую пыльцу может усиливаться, если вы едите яблоки. На пыльцу полыни — если нюхаете ромашки. На кошачью шерсть (в смысле, частички кошачьей кожи и слюну) — если едите свинину.

Если вы знаете свой аллерген, обсудите с наблюдающим вас врачом риск перекрестной аллергии. Возможно, вам придется избегать не только непосредственного раздражителя, но и каких‑то, на первый взгляд, невинных продуктов питания или растений.

3. Чаще ешьте лук и чеснок

В этих овощах много кверцитина — антиоксиданта, который, по некоторым данным, подавляет высвобождение гистаминов. Так называют особые химические вещества, ответственные за развитие аллергической реакции.

Попробуйте добавлять лук и чеснок в пищу. Возможно, они станут вашим спасением. Но не факт: исследований их эффективности все-таки маловато.

Да, принимать кверцитин в виде биодобавок не решение. В таком виде противоаллергенные свойства антиоксиданта заметно снижаются.

4. Попробуйте белокопытник

Небольшое рандомизированное исследование показало, что экстракт белокопытника столь же эффективен, как и аптечные антигистаминные препараты. По крайней мере, против аллергического ринита.

Правда, в исследовании участвовал всего 131 человек. Этого, с точки зрения доказательной медицины, для однозначных выводов об эффективности белокопытника все же мало.

А доказательств тому, что экстракт из корня и листьев кустарника помогает при аллергических кожных реакциях и астме, и вовсе нет. Зато есть данные, что белокопытник может быть токсичным для печени и вызвать целый ряд побочных реакций: от отрыжки, головной боли и диареи до перекрестной аллергической реакции у людей, чувствительных к пыльце амброзии, хризантем, бархатцев и ромашек.

Поэтому прежде, чем экспериментировать с добавкой, обязательно поговорите об этом с наблюдающим вас врачом, хотя бы терапевтом.

5. Добавьте в пищу розмарин

Одно небольшое исследование показало, что прием экстракта розмарина может значительно уменьшить неприятные симптомы при астме, сложно поддающейся лечению, в том числе аллергической. Участники эксперимента отмечали, что стали меньше кашлять, почти избавились от хрипов в груди и навязчивого выделения мокроты.

Тем не менее, чтобы сделать вывод о противоаллергенной эффективности розмарина, нужны дополнительные исследования.

6. И куркуму

С этой специей та же история, что и с белокопытником и розмарином.

В 2016 году провели пилотное исследование с участием 241 человека, страдающего от аллергического ринита. Выяснилось, что у тех, кто в течение двух месяцев принимал добавки с куркумой, симптомы значительно снизились. В частности, люди рассказали, что у них почти пропала заложенность носа.

Однако исследований противоаллергических свойств куркумы пока маловато.

7. И имбирь тоже

Экстракт имбиря (500 мг в день) оказался столь же эффективным против аллергического ринита, как и аптечные антигистаминные средства. Есть как минимум одно исследование, подтверждающее этот факт.

Когда‑нибудь наука соберет достаточный массив данных на этот счет и, возможно, имбирь заменит собой таблетки. Но не сейчас.

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