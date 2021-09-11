Новым гендиректором Tinder впервые станет женщина 1 11.09.2021, 12:59

Со своим мужем она познакомилась с помощью Tinder.

Новым генеральным директором сервиса знакомств Tinder с 27 сентября впервые станет женщина — Ренате Нюборг, сообщается на сайте Tinder.

Нюборг присоединилась к компании в 2020 году в качестве генерального менеджера по Европе, Ближнему Востоку и Африке. До этого она работала в Apple и в приложении для медитации Headspace. Ее предшественник на этом посту Джим Ланзоне возглавит поисковую систему Yahoo.

Этим летом Tinder анонсировал ряд новых функций, направленных на создание более точных совпадения. В последнем квартальном отчете о прибыли компания зафиксировала двузначный рост и рекордные 9,6 миллиона пользователей.

Нюборг познакомилась со своим мужем в Tinder. «Я свайпнула своего мужа, и это изменило мою жизнь», — рассказала она.

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