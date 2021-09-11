Новым гендиректором Tinder впервые станет женщина

Новым гендиректором Tinder впервые станет женщина1
- 11.09.2021, 12:59
Со своим мужем она познакомилась с помощью Tinder.
Новым генеральным директором сервиса знакомств Tinder с 27 сентября впервые станет женщина — Ренате Нюборг, сообщается на сайте Tinder.
Нюборг присоединилась к компании в 2020 году в качестве генерального менеджера по Европе, Ближнему Востоку и Африке. До этого она работала в Apple и в приложении для медитации Headspace. Ее предшественник на этом посту Джим Ланзоне возглавит поисковую систему Yahoo.
Этим летом Tinder анонсировал ряд новых функций, направленных на создание более точных совпадения. В последнем квартальном отчете о прибыли компания зафиксировала двузначный рост и рекордные 9,6 миллиона пользователей.
Нюборг познакомилась со своим мужем в Tinder. «Я свайпнула своего мужа, и это изменило мою жизнь», — рассказала она.