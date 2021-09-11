Белорусский режим эвакуировал мигрантов, кочевавших на границе с Польшей 1 11.09.2021, 18:26

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Они почти месяц кочевали на территории Беларуси.

Белорусские службы эвакуировали несколько десятков мигрантов, кочевавших почти месяц на территории Беларуси рядом с границей с Польшей в расчете на незаконное пресечение границы с Евросоюзом, передает «Радио Польша».

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщил пресс-секретарь начальника Прибужанского пограничного отряда лейтенант Дариуш Сеницкий. Он подчеркнул, что данная группа мигрантов никогда не была на польской территории. Представитель польской Погранохраны также отметил, что пограничники продолжают нести службу по охране границы в усиленном режиме в связи с введение в приграничных районах Польши режима ЧП. «Мы пока не зафиксировали каких-либо чрезвычайных происшествий», - сообщил лейтенант Дариуш Сеницкий.

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения в Люблинском и Подляском воеводствах - в 3-километровой полосе вдоль границы с Беларусью. Об этом ходатайствовало правительство Польши, аргументируя, что введение режима ЧП в приграничной зоне является «необходимым шагом во избежание серьезного миграционного кризиса». Согласно Конституции, режим ЧП будет действовать в течение 30 дней и может быть продлен.

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