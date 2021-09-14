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Окружение Лукашенко может «не заметить», что ему стало плохо

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  • 14.09.2021, 11:03
  • 17,094
Окружение Лукашенко может «не заметить», что ему стало плохо
Кадр из фильма «Смерть Сталина»

Или табакерка прилетит в висок.

На днях Николай Шкред был назначен заместителем начальника СБП. Новость прошла незамеченной, однако вернемся, потому что считаем важной с точки зрения расклада сил, который образовывается вокруг синепала, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Шкред с 2017 года являлся и продолжает оставаться старшим адъютантом по особым поручениям. Это тот человек, который имеет прямой доступ к телу. Большинство документов, которые подписывает нелегитимный террорист, проходят через него. В фильме «Альянса расследователей» про автора песни «Любимую не отдают» подробнее рассказано про роль Шкреда в незаконных манипуляциях с жильем.

В общем, Шкред - это все тот же домовой, коими были в свое время Карпенков и Латышенок.

Его назначили после перевода Латышенка на должность помощника по общим вопросам. Изменения подчиненные почувствовали сразу. Если Латышенок давал задания и подсказывал, как это сделать, что Шкред – это только про приказы.

Шкред вышел из спортсменов, занимался борьбой. Показывал неплохие результаты. Также играет в хоккей в команде Димы Лукашенко «Щит». В этой же команде играет Латышенок, брат Руслана Салея Вадим, футбольные деятели Румбутис и Сафарьян.

Отметим, что влияние Шкреда уже давно распространилось за пределы того, чем обычно занимается адъютант. Например, 8 июля именно Шкред присутствовал на назначении главой управделами пересидента Валерия Иванова.

Практика, когда синепал привлекает людей из ближайшего окружения к решениям не по статусу – давняя. Таким образом, он пытается обеспечить карьерный рост и еще больше привязать людей, больше поклонников хунты не становится, скамейка запасных все короче. Ранее адъютанты не участвовали в публичных мероприятиях.

Раздача званий – из той же оперы. Нынешний глава СБП Шахраев - единственный из всех руководителей СБП, получивший генерала находясь в этой должности. Все остальные были полковники. И для того, чтобы получить генерала, вынуждены были идти «в поля». Тот же Павлюченко получил генерала уже в руководстве ОАЦ. А Втюрин, даже став замгоссекретаря Совбеза так и остался полковником, которого его лишили после заведения уголовного дела за взятки.

Это говорит о том, что либо штат СБП раздут, что уже надо руководителям давать генералов, либо звание генерала сильно обесценено по сравнению даже с тем, что было пять лет назад.

Синепал – банкрот. И все, что он сейчас может – это раздавать медали и должности, создавая иллюзию того, что он надежно защищен со всех сторон. Взамен он получает ту самую теплую ванну, ему говорят только то, что он хочет слышать. Однако очевидно и другое: диктатор слабеет. Слабеет и физически, и в плане принятия решений. Брат Вова зажимает ржавые яйца в тиски. И окружение это, конечно, нервирует. Страшно.

Вчера мы писали о том, что пряники кончились для идеолухов. Конечно, для ближайшего круга денег хватит. Однако это не помешает прилететь табакерке в висок. Или «не заметить», что вдруг стало плохо. Всемогущий Сталин умирал в луже собственной мочи.

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