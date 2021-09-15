Не только Евроопт: мошенники запустили рассылку еще и от Белоруснефти 3 15.09.2021, 8:12

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Как работает схема?

Мошенники от имени Белоруснефти рассылают по мессенджерам приглашения пройти опрос и обещают денежную премию в размере до 1000 рублей, предупреждает компания.

«Белоруснефть такой «акции» не проводит! Информацию обо всех проводимых акциях мы размещаем на нашем официальном сайте azs.belorusneft.by в разделе «Акции и предложения», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Компания советует не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не допустить утечки персональных данных.

Вчера по такой же схеме у белорусов пытались выманить реквизиты банковских карточек под видом акции торговой сети «Евроопт».

Неизвестные рассылали сообщения в мессенджерах и предлагали пройти опрос, за который пользователь якобы получит денежную сумму либо купон на продукты.

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