Медики узнали, как получить в 10 раз больше антител от коронавируса 15.09.2021, 12:28

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Исследование провели в израильском центре недалеко от Тель-Авива.

Исследователи из медицинского центра «Шиба» предоставили данные о количестве антител после введения третьей дозы вакцины от коронавируса, пишет cursorinfo.co.il .

Серологическое исследование, проведенное в израильской больнице, показало, что уровень антител в организме после введения третьей дозы вакцины COVID-19 в десять раз выше, чем после второй дозы.

Предварительные результаты, полученные среди привитых сотрудников медицинского центра «Шиба» в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива, вселяют оптимизм в отношении того, как долго сохраняется защита от вакцинации.

В исследовании сравнивались уровни антител через неделю после введения сотрудникам третьей дозы вакцины COVID-19 с их уровнем через неделю после введения второй дозы.

Больница сообщила, что относится к полученным результатам с осторожностью и продолжит наблюдение за уровнем антител в ближайшие месяцы.

Израиль — первая страна, официально предложившая третью дозу вакцины — начал свою кампанию по ревакцинации COVID 1 августа, первоначально распространив ее на лиц старше 60 лет. Затем Израиль постепенно снижал возраст, дающий право на получение прививки, и в конце концов распространил ее на всех лиц в возрасте от 12 лет и старше, получивших вторую прививку не менее пяти месяцев назад.

Курсор уже писал, что в минздраве готовятся к новому росту заболеваемости COVID-19. Гендиректор минздрава, профессор Нахман Эш и правительственный уполномоченный по борьбе с эпидемией коронавируса, профессор Салман Зарка спрогнозировали пятую волну заболеваемости COVID-19 в Израиле.

Также сообщалось, что в Израиле определили возможные последствия от прививки третьей дозой вакцины Pfizer. В Израиле первыми в мире начали вакцинацию третьей дозой прививки от COVID-19 и составили перечень возможных побочных эффектов.