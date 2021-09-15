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В Беларуси бушует африканская чума свиней?

  • 15.09.2021, 17:07
В Беларуси бушует африканская чума свиней?

Власти запретили держать свиней в двух деревнях под Барановичами.

Решением №995 от 30 августа райисполком определил территории, на которых запрещено содержать свиней в личных подсобных хозяйствах, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования, сообщает intex-press.by.

В соответствии с решением, свиней нельзя держать в деревне Родковичи Крошинского сельсовета и деревне Лихосельцы Вольновского сельсовате. Они попадают в «санитарную» зону свиноводческого комплекса ООО «Белданагро».

Запреты на содержание свиней возле крупных свиноводческих объектов являются одной из мер против распространения АЧС и действуют в Беларуси с 2014 года.

На минувшей неделе сообщалось, что в Беларуси сейчас бушуют африканская чума, птичий грипп и болезнь Ньюкасла, но власти скрывают это. Не исключено, что мясо больных животных, которых должны утилизировать, попадает в белорусские магазины и на экспорт.

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