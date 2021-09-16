Сборная Беларуси опустилась на 90-е место в рейтинге ФИФА 1 16.09.2021, 18:31

Первое место занимает Бельгия.

Сборная Беларуси ухудшила свою позицию в рейтинге ФИФА.

Беларусы опустились с 89-го на 90-е место. В сентябре Беларусь проиграла Чехии (0:1), уступила Уэльсу (2:3) и Бельгии (0:1) в квалификации ЧМ-2022, передает «Трибуна».

Первое место по-прежнему занимает Бельгия, второе – Бразилия. Третьей в рейтинге стала Англия, опередившая Францию. Также места в десятке занимают Италия (5-е), Аргентина (6-е), Португалия (7-е), Испания (8-е), Мексика (9-е) и Дания (10-е).

Сборная Польши расположилась на 24-м месте, Украина – на 27-м, Чехия – на 31-м, Россия – на 37-м, Казахстан – на 120-м. Рядом с Беларусью в рейтинге находятся: Гаити (87), Габон (88), Армения (89), Бахрейн (91), Конго (92) и Иордания (93).

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