Видеохит: Хаски старательно стирает в тазу одежду хозяина 19.09.2021, 16:27

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Иллюстрационное фото

Собака по кличке Атом стала настоящей звездой Сети.

На Филиппинах хаски по кличке Атом застирал одежду в тазу. Его хозяин планировал сделать это сам и после помыть пса в том же тазике, пишет «Медуза».

Однако Атом его опередил. Сперва услужливый хаски просто «копал» воду, но в какой-то момент ему удалось закинуть в таз хозяйскую футболку. Пес продолжил застирывать одежду под одобрительные возгласы владельца. Правда, порошок Атом так и не добавил. Впрочем, это уже мелочи.

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