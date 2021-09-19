Видеохит: Хаски старательно стирает в тазу одежду хозяина
- 19.09.2021, 16:27
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Собака по кличке Атом стала настоящей звездой Сети.
На Филиппинах хаски по кличке Атом застирал одежду в тазу. Его хозяин планировал сделать это сам и после помыть пса в том же тазике, пишет «Медуза».
Однако Атом его опередил. Сперва услужливый хаски просто «копал» воду, но в какой-то момент ему удалось закинуть в таз хозяйскую футболку. Пес продолжил застирывать одежду под одобрительные возгласы владельца. Правда, порошок Атом так и не добавил. Впрочем, это уже мелочи.