Какие минивэны выгодно пригонять белорусам из Европы самостоятельно? 1 20.09.2021, 10:31

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Популярность кроссоверов стремительно растет последние годы: их универсальность подкупает многих.

Рынок компакт- и минивэнов практически замер, а при нежелании перебирать варианты на местном рынке, пожалуй, единственным выходом остается Европа, пишет abw.by. Что же пригоняют оттуда белорусы и что пользуется повышенным спросом?

Изучать предпочтения журналисты будут на основе статистики аукциона Exleasingcar.com. Официальных данных по пригону авто в РБ нет, собрать информацию из разрозненных источников также не представляется возможным.

Ценят это и покупатели. Как отмечают представители аукциона, после появления льготной растаможки поток желающих купить автомобиль из Европы вырос едва ли не лавинообразно, а сейчас, после "привыкания" к пандемии, количество предложений порой не успевает за спросом. Какие можно рассмотреть варианты, если есть нужда в покупке "свежего2 и еще ресурсного компакт- или минивэна?

На первом месте по популярности уже не первый год стабильно находятся вэны Scenic и Grand Scenic от Renault, причем выбор покупателей между ними распределяется практически 50/50. Объясняется такая популярность достаточно просто: при неплохой оснащенности и практичности эти модели относятся к достаточно бюджетным вариантам. Дополняет картину 1,5-литровый дизель, который предлагает и доступную растаможку, и топливную экономичность, и должную надежность при своевременном обслуживании.

Цена во многом зависит от состояния и комплектации конкретных экземпляров, но в среднем рассчитывать на покупку можно примерно с 9000 евро на руках.

Следующий популярный вэн из Европы – Citroёn C4 Picasso / Grand Picasso. Интересно, что при очень схожих объемах пригона покупатели Citroёn заметно чаще обращают внимание на версию авто с приставкой Grand, которая подразумевает 7-местный салон. В среднем выигрышные ставки "гуляют" вокруг отметки 8000 евро, причем не редкость, когда победители аукционы забирали автомобили всего за 7000 евро. Правда, последние полгода рынок лихорадит, поэтому дешевые экземпляры сейчас скорее исключение из правил.

С C4 Picasso придется потратиться и на растаможку. Самый популярный 1.6 "дизель" уже не "проходной", а потому полная растаможка потянет почти на 4000 евро. Версии Citroёn с 2-литровым дизелями доезжают до Беларуси лишь в исключительных случаях.

Было бы странно, если бы в топе популярных автомобилей обошлось без Volkswagen. Но все в порядке: Touran пусть и отстает от французских коллег по продажам, но все равно пользуется заметной популярностью. Разброс цен и предложений довольно большой: в зависимости от бюджета и нужд рынок предлагает как варианты с пробегом до 80 тыс. км, так автомобили, которые успели проехать более 250 тысяч. Диапазон цен для версий с 1,6-литровым "дизелем" – от 8000 до 12.000 евро.

Среди Touran также есть предложения с 2-литровыми дизельными двигателями, и в отличие от Citroёn они уже пользуются какой-никакой популярностью: из общей статистики продажи на их долю приходится примерно 25%. Цены заметно выше: около 12.000 евро обойдется "средний" экземпляр 2017 г.в. с пробегом около 170 тыс. км, а за более свежий автомобиль 2018 года с пробегом порядка 80 тыс. км можно отдать и 16.000 евро.

В списке популярных вэнов нашлось место и BMW 2-й серии с Active Tourer / Gran Tourer. Повышенный спрос на них обусловлен в первую очередь наличием "проходного" дизельного двигателя объемом 1496 куб.см: при наличии льгот растаможка обойдется менее 1300 евро. Рассчитывать на выигрыш дизельного BMW на аукционе можно примерно с 9000 евро на руках. Это будет все еще крепкий "европеец2 с пробегом примерно 160 тыс. км и всей историей обслуживания – по сути, обычная для белорусского рынка история, к которой привыкли все.

В продаже также встречаются BMW с 2-литровыми двигателями, но по понятным причинам покупают их заметно реже. Наконец, "изюминка" 2-й серии – 1,5-литровые гибриды с возможностью подзарядки от розетки. Запас хода на электротяге составляет что-то около 30 км, что не так уж и плохо при коротких поездках по местности. Заметного влияния на общую кассу такие BMW не оказывают, однако изредка желающие обзавестись таким автомобилем все же находятся. В зависимости от пробега и иных составляющих цены за лот можно отдать как 11.000, так и 16.000 евро.

За BMW в статистике продаж вновь следует Renault, но теперь уже с хорошо известной моделью Espace. Пробеги этих машин в среднем меньше – порядка 110 тыс. км, а средний ценник находится на уровне 12.600 евро.

Но это в среднем, поскольку отклонения могут доходить до 1500-2000 евро в обе стороны. Renault Espace, которые уезжают в Беларусь, оснащаются 1,6-литровым дизелем и почти непременно "автоматом".

Наконец, нельзя не отметить среди вэнов автомобили Ford в лице C-Max, Grand C-Max и S-Max. C-Max – один из самых дешевых компактных вэнов с выигрышной ставкой порядка 6500 евро. "Проходной" 1,5-литровый дизель также не будет чрезмерно обременительным в растаможке. За 7-местный Grand C-Max придется заплатить чуть больше примерно на 600 евро. Но даже самый дорогой экземпляр C-Max, проданный на аукционе, не дошел до ценника 8000 евро.

Что касается S-Max, то в его случае бюджет должен быть заметно больше. Во-первых, только сами автомобили в среднем в два раза дороже C-Max. Во-вторых, растаможка: при наличии льгот стоит рассчитывать на платеж 2700 евро, поскольку дизельные S-Max оснащаются 2-литровыми двигателями.

Само собой, приведенный список автомобилей лишь малая часть того, что пригоняют белорусы из Европы. Как показал недавний опрос, даже при наличии всей суммы на покупку пусть и бюджетного, но нового авто из салона, машины из Европы остаются по прежнему желанным вариантом: в их пользу – высокий уровень комфорта и хорошая оснащенность. Не возникает глобальных вопросов и с надежностью, ведь последняя во много определяется своевременным и качественным обслуживанием.

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