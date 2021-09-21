Стало известно, какие изменения по налогам введут для ИП в Беларуси 2 21.09.2021, 12:46

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Бизнес в шоке.

Налоговые новшества для индивидуальных предпринимателей хотят ввести к 2023 году, сообщает Мингорисполком со ссылкой на «Минск-новости».

Проект изменений до сих пор не разместили в открытом доступе для обсуждения. По информации бизнес-союзов, планируется отмена для ИП упрощенной системы налогообложения с уплатой НДС. В этой ситуации бизнес опасается возможной эмиграции из-за налоговых изменений некоторого экономически активного населения.

Ранее в Сеть попал проект изменений в Налоговый кодекс, которым предусмотрены существенные новшества по налогам. К примеру, для ИП могут отменить единый налог и упрощенное налогообложение. Также рассматривается возможность постепенно ликвидировать льготные сборы для ремесленников и владельцев агроусадеб (до этого — заметно поднять налоги). Среди других потенциальных новшеств — повысить налоги для живущих не по средствам. Судя по попавшему в Сеть проекту, в 2022 году также намерены поднять подоходный налог для сдающих в аренду квартиры и гаражи, ставки земельного налога, а также акцизы на табак и алкоголь.

17 сентября, в День народного единства, в Минске чиновники устроили обсуждение налоговых изменений для индивидуальных предпринимателей. В планах чиновников — изменить налогообложение ИП к 2023 году. «Цель корректировок — стимулирование экономической деятельности субъектов хозяйствования. Новациями станут установление четкой градации категорий малого и среднего бизнеса и применение соответствующего механизма налоговых изъятий. При этом следует говорить не о повышении самих налогов, а об увеличении участия плательщиков в их уплате. Сумма налоговых отчислений должна быть соразмерна полученным доходам — это красная нить всех грядущих изменений», — сообщается на сайте Мингориполкома.

Какие-либо другие подробности возможных изменений не озвучили.

По данным Минского столичного союза предпринимателей и предпринимателей, речь идет про отмену упрощенной системы налогообложения с уплатой НДС — через установку низкого значения предельной выручки при применении УСН без уплаты НДС. Также планируется «гармонизация налогового законодательства для малого и среднего бизнеса между Беларусью и Россией».

В этой ситуации бизнес-союзы поднимают вопрос о мерах по противодействию иммиграции экономически активной части населения в связи с изменениями налогового законодательства. Они также беспокоятся о мерах по поддержанию конкурентной среды и стабилизации на потребительском рынке из-за возможных изменений.

Кто обсуждает изменения для предпринимателей

Судя по размещенным в госСМИ видео и фотографиям с обсуждения, на встрече 17 сентября было около 50 человек. Среди них были чиновники из Минфина, Минэкономики и Мингорисполкома, депутаты. Сообщается, что также были представители бизнес-союзов, а также «предпринимательских структур». На встрече был, к примеру, гендиректор белорусско-российского совместного предприятия «АЗСиндустрия» Петр Рабицкий, он входит в совет по развитию предпринимательства при администрации Фрунзенского района Минска. При этом не сообщается, подключили ли к обсуждению возможных изменений самих индивидуальных предпринимателей. Ранее общественное объединение «Перспектива», которое недавно ликвидировали по иску Минюста, сообщало, что организацию не привлекали к осуждению.

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