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Глава МВД Литвы жестко раскритиковала режим Лукашенко

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  • 21.09.2021, 14:49
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Глава МВД Литвы жестко раскритиковала режим Лукашенко
Агне Билотайте
фото: delfi

Власти Беларуси ищут и открывают новые пути миграции в Евросоюз.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает Delfi.

«Сегодня мы видим, что Беларусь очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего пытаются воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, Южно-Африканской Республики, Египта», — сказала министр журналистам во вторник.

«Мы также видим решения, которые позволяют прилететь не только в минский, но и в другие аэропорты», — добавила она.

По словам Билотайте, это демонстрирует, что белорусский режим и далее пытается оказывать давление на Литву и на другие страны Евросоюза.

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