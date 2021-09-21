Глава МВД Литвы жестко раскритиковала режим Лукашенко

Глава МВД Литвы жестко раскритиковала режим Лукашенко1
- 21.09.2021, 14:49
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Власти Беларуси ищут и открывают новые пути миграции в Евросоюз.
Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает Delfi.
«Сегодня мы видим, что Беларусь очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего пытаются воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, Южно-Африканской Республики, Египта», — сказала министр журналистам во вторник.
«Мы также видим решения, которые позволяют прилететь не только в минский, но и в другие аэропорты», — добавила она.
По словам Билотайте, это демонстрирует, что белорусский режим и далее пытается оказывать давление на Литву и на другие страны Евросоюза.