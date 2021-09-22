В День без автомобиля чиновники Мингорисполкома массово нарушили ПДД

В День без автомобиля чиновники Мингорисполкома массово нарушили ПДД4
- 22.09.2021, 11:56
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Некоторые сделали это повторно в течение года.
Сегодня в Беларуси (как и во многих других странах) проходит День без автомобиля: жители добровольно отказываются от личных автомобилей и пересаживаются на велосипеды, самокаты, другие средства персональной мобильности и общественный транспорт.
Как правило, проходит массовый вело- и самокатопробег, в котором для поддержания инициативы участвуют и столичные власти.
Сегодня руководство Мингорисполкома и городских служб проехали велоколонной от Храма всех святых на улице Калиновского до площади Независимости. И при этом массово нарушили ПДД. Причем зампред Мингорисполкома Александр Дорохович попался на этом уже второй раз за год, пишет the-village.me.
По фото видно, что некоторые участники грубо нарушили ПДД. А именно — ехали на велосипеде без зеркал и световозвращателей оговоренных цветов. В частности, нет зеркала и оранжевых отражателей на колесах велосипеда самого Дороховича.
Глава 26. Основные положения о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении, их техническое состояние, оборудование.
200. Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета.
153. Велосипедисту и водителю мопеда запрещается:
153.1 использовать технически неисправные велосипеды и мопеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов.
Этой весной, 9 апреля, чиновники уже устраивали похожий велопробег и тоже массово нарушали ПДД. Тогда также участвовал Александр Дорохович (он тоже нарушил правила) и начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, бывший начальник спецподразделения МВД «Стрела».
В пробеге также участвовали председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий, руководство администраций районов столицы и коммунальных предприятий.
В прошлом августе на таком же нарушении попался Виктор Лукашенко.
В июле прошлого года, когда велосипедисты участвовали в велопробегах солидарности с политзаключенными, ГАИшники массово их штрафовали именно за отсутствие зеркал заднего вида. Нарушителям выписывали предупреждение или штраф до трех базовых величин.