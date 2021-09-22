Турция ведет экспансию на всей южной границе РФ Эль Мюрид

22.09.2021, 14:23

Эль Мюрид

В Кремле видят только «пыль из-под ковра».

Быстрое и резкое обострение отношений между Турцией и Кремлем. Эрдоган в весьма резкой форме заявляет о непризнании итогов выборов в Крыму и требует восстановления территориальной целостности Украины. Заявление выходит за рамки дежурной скороговорки. В Идлибе разворачиваются сирийские и российские войска, навстречу им формируются для входа в Идлиб турецкие. Кстати, на выборах 19 числа число проголосовавших россиян в Сирии в полтора раза больше, чем голосовали по конституционным поправкам - явно увеличение произошло не за счет массового приезда жен к мужьям-сирийцам.

Усиливаются претензии по газовым упражнениям Турции, скупающим очень дешевый российский газ, но не закрывающей при этом текущие контракты (включая спотовые) с третьими поставщиками. Тут Сечин с трудом пробивает жалкие 10 миллиардов кубометров газа на экспорт в Европу, и главное опасение Газпрома - в неизбежном демпинге и ненужной конкуренции, а друг Эрдоган делает то же самое уже не гипотетически, а прямо сейчас, ломая всю игру Газпрома с Германией и Европой.

И как итог - 29 сентября Эрдоган срочно прилетает в Сочи, обсуждать возникшее недопонимание. Если договорятся - напряжение в Сирии спадет, газ в Европу из Турции будет немного урезан. Не договорятся - обострение продолжится.

В реальности и газ, и Крым, и бодрые заявления, и лязгающие колонны военных - это инструменты. Причина шире - Турция ведет экспансию на всем южном постсоветском пространстве. И если Гурбангулы Мялигкулыевич и вправду готовится предстать перед сами знаете кем, то за Туркмению предстоит короткая и жесткая борьба. По большей части под ковром, но какая-то пыль полетит неизбежно. Похоже, что мы как раз видим эту пыль. Правда, турки и без Туркмении в Средней Азии пробивают дорогу крайне активно, так что даже гипотетические перестановки в Туркмении - просто одна из общего списка возникающих проблем.

Эль Мюрид, t.me

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