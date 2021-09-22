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Стало известно, зачем в Беларусь прилетал самолет ВВС Швейцарии

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  • 22.09.2021, 19:06
  • 26,124
Стало известно, зачем в Беларусь прилетал самолет ВВС Швейцарии

Воздушное судно выполняло задание швейцарских властей.

К сожалению, гражданка Швейцарии Наталья Херше не освобождена и не улетела из Беларуси на швейцарском самолете, который сегодня прилетал в Минск. Журналисты «Еврорадио» обратились в швейцарское посольство с запросом:

— Этот самолет был задействован швейцарскими властями для проведения операции по реадмиссии лиц, которые были обязаны покинуть территорию Швейцарии. По соображениям защиты данных, швейцарские власти не имеют права предоставлять какие-либо другие сведения.

Напомним, по данным сервиса Flightawarе 22 сентября в Беларусь прилетел самолет, который принадлежит, судя по номеру, швейцарским воздушным силам.

Сначала самолет SUI561 из Женевы прилетел в литовский Вильнюс, а после направился в Национальный аэропорт Минск. А в 14:25 вылетел из него в сторону Литвы.

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