Куда исчез белорусский сахар? 23.09.2021, 8:10

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Российский продукт снова стал дешевле отечественного

В Беларуси в некоторых магазинах наблюдается нехватка сахара. Тем временем сахарные заводы в этом году позже обычного начинают переработку свеклы. Беларусь при этом заметно сократила импорт и экспорт этого товара. При этом российский сахар снова дешевле отечественного, но его мало где можно найти.

Сайт zerkalo.io разбирался, что происходит с этим товаром.

Какая ситуация с сахаром в магазинах

За последнюю неделю сообщения о нехватке сахара поступили из разных городов. «Пропал из продажи сахар. Сегодня днем в гипермаркете «Евроопт» в Новополоцке вместо сахара на стеллажах стоял соль. Такая же картина была и накануне вечером», — рассказал житель города. О нехватке сахара также поступала информация из Минска и Слуцка.

В Е-доставке, к примеру, из сахара из свеклы предлагают кусковой — по 1,69 рубля за 500 грамм, а также со вкусом мяты — по 5,75 рубля за полкилограмма. Остальной — тростниковый. В «Алми» можно купить сахар из Скиделя и Жабинки — по 1,73 рубля, а под названием Zakrama — по 1,55 рубля за 900 грамм. В «Гиппо» предлагают сахар «Экстра» из Городеи — по 1,68 рубля, а из Слуцка — по 1,68 рубля.

Российский сахар удалось найти в «Острове чистоты и вкуса» за 1,5 рубля за килограмм (производитель — Лебедянский сахарный завод). В этой торговой сети есть и белорусский, но он стоит дороже — 1,68 рубля (Из Городеи, Скиделя, Жабинки). Также предлагают «Городейский экстра» — по 1,87 рубля.

Что касается российского сахара, то власти ранее устанавливали минимальные цены на него, чтобы сдержать ввоз российского, который зачастую был дешевле белорусского.

В целом про дефицит сахара в Беларуси речь не идет, скорее про нехватку в некоторых магазинах.

Почему сахарные заводы позже обычного начали переработку нового урожая

В этом году заводы начали сезон переработки сахарной свеклы позже, обычно стартовали в первых числах сентября. Как сообщают в Белгоспищепроме, завод в Скиделе приступил к производству сахара 11 сентября, в Слуцке — 14 сентября, а Городее — 18 сентября. Жабинковский сахарный завод планирует запуск производства 23 сентября.

По данным «І нфа-Кур'ер», это связано с жарой, которая повлияла на сахаристость свеклы, она была недостаточной в начале месяца.

В середине сентября на Слуцком сахарорафинадном комбинате сообщали, что предприятии есть и фасованный по килограмму сахар-песок, и фасованный по килограмму кусковой сахар, и кусковой сахар по полкилограмма. «Отгрузка идет каждый день согласно заключенным контрактам. А если в каком-то магазине нет сахара, нужно узнавать причины у работников этой торговой точки», — поясняли на заводе.

Какая ситуация с экспортом и импортом

За январь-июль Беларусь экспортировала 87,5 тысяч тонн сахара следует из данных Белстата. Это заметно меньше, чем за 7 месяцев 2020-го года, тогда этот показатель составил 322,9 тысячи тонн. Существенно снизились поставки в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Украину, Литву. В Россию также стали меньше вывозить белорусского сахара, но объемы были незначительными и в прошлом году. А в Нидерланды, Турцию, Черногорию, Сомали, Гвинею, Италию, Израиль перестали поставлять этот товар, зато вышли на рынок Кореи.

Беларусь за 7 месяцев этого года также урезала импорт сахара — до 1,8 тысячи тонн (годом ранее — 40,4 тысячи тонн). Из любопытного: 930 килограмм сахара Беларусь импортировала, по данным Белстата, из «неизвестной страны». Годом ранее — 15 килограмм.

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