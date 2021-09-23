Кидая в реку магнит, белорус выловил 225 рублей, биткоин и часы 1 23.09.2021, 10:00

Что еще можно найти на дне Свислочи?

«Из необычного — золотая сережка. Ее я вытянул возле «Националки», она к иголке была примотана ниткой — за иголку и вытянул. Оказывается, это что-то из обрядов, чтобы муж не гулял. Я его, получается, развязал, а саму серьгу в ломбард сдал за $15», — начинает рассказывать Александр Шевченко, который с января занимается «магнитной рыбалкой».

За восемь месяцев что только ни липло к его агрегату: ключи, замки, зажигалки, бижутерия, патроны и даже биткоин. Эти находки, как и сам процесс, он снимает на видео и выкладывает в TikTok, где уже обрел популярность — число желающих посмотреть на мокрые монеты и разбитые часы достигает 3 млн. О том, что можно найти на дне Свислочи с помощью магнита, с какими проблемами сталкиваются такие рыбаки и сколько на этом можно заработать, читайте в материале onliner.by.

Мы встречаемся с Александром на месте бывшего проката лодок и катамаранов со стороны Троицкого предместья — тут еще когда-то был ресторан на воде, и, вполне возможно, сегодня что-то из выброшенного и утерянного там поднимется на поверхность. Идет небольшой дождь — морская пыль, как говорят моряки, — но нашего рыбака это не страшит. Ему 26 лет, есть жена и ребенок, работает на кондитерской фабрике. О том, что конфеты нам лепит блогер с миллионами просмотров, мало кто догадывается. Теперь вы знаете.

— Впервые о магнитной рыбалке я узнал четыре года назад, это было на просторах YouTube. Я хотел делать то же самое, но пожалел денег на магнит — около $100. В этом году все же решился — 10 января купил агрегат на 100 килограммов. Ходил прямо зимой и закидывал его в проруби. Но ничего не получалось, потому что он маленький был, как шайба, а в такой рыбалке решает площадь. Через неделю купил новый, уже побольше, так он у меня оторвался и улетел в воду — до сих пор его не выловил, — начинает Александр. Видно, как обстоятельства противостояли его увлечению, но парень выстоял.

Что водится на дне речном?

Мутить воду — давняя традиция. Еще пушкинский Балда схожим методом выманивал с чертей оброк, затем были «кошки» — якоря с четырьмя лапками, но что ими зацепишь? Так бы и до привязанных граблей дошло, если бы не чудо технологий, появившееся во времена дискет, — неодимовый магнит. Популярность к этой штуке пришла лет 15 назад, и, если судить по просмотрам, интерес к поискам подводных кладов живет в наших людях до сих пор.

Для магнитной рыбалки нужно приобрести сам магнит и намертво привязать к нему веревку или трос. Второй конец «удочки» наматываем на парапет, ограждение или кол и занимаем хорошее место у реки. В компании уток и чаек забрасываем наживку в воду, но недалеко, метра на два-три. Важно следить за рым-болтом, чтобы не посеять магнит, так как с каждым погружением он немного откручивается.

— Тут раньше стояли катамараны, и люди очень часто теряли телефоны, цепочки, монеты, — так объясняет выбор места Александр. — Это затягивает — так и проводил бы каждый день у реки. Азарт от того, что ты не знаешь, что попадется.

Свислочь — она грязная. Но ее все равно чистят, это не Москва-река, где магнит может за машину зацепиться, и ты там его и оставишь. Хотя, чтобы намертво прилипнуть, ему нужна хорошая поверхность: гладкая, идеальная, чтобы магнит плашмя лег, — вот тогда его реально не оторвешь. Самое тяжелое, что доставал, — это куски металла килограммов на 50.

Заработка тут нет, это просто хобби — такое же занятие, как и рыбалка. Только там ты сидишь, ловишь рыбу и получаешь кайф, а я магнит забрасываю и снимаю в TikTok. Дело это даже немного затратное: покупаешь перчатки. Даже если купить самые дорогие, их хватает на две, максимум три рыбалки, затем они протираются, начинают рваться. А без перчаток мозоли будут и забрасывать неудобно. Потом монеты — их же нужно в божеский вид привести. Покупаю металлические щетки и лимонную кислоту. Проезд, еда — вот и выходит, что все выловленные монеты на хобби и потратил.

С улова уху варить не надо, ее можно купить

Александр идет показывать нам самые интересные находки. За многие годы на дне оказалась не только белорусская валюта, но и бразильская, немецкая, европейская, российская. В его коробке лежат монеты начиная от нашей копейки и соседской «копійки» и заканчивая кроной, тенге, пфеннигом времен ГДР. Здесь же есть и часы, которые в рабочем состоянии стоят на «Авито» 300 российских рублей, позолоченный браслет, два правых AirPods, зажигалка, биткоин и жетон войск ПВО — оба сувенирные. Еще дома 225 рублей 93 копейки россыпью, весят примерно 7 килограммов. Раньше Саша все тащил к себе — начиная от утопленной Nokia и заканчивая замками с клятвами о вечной любви, но от этого хлама он избавился накануне.

— За восемь месяцев насобирал 225 рублей 93 копейки и кучу иностранных монет. Сейчас планирую сдать все это в банк — посмотрим, что из этого получится. Жена к моему хобби относится 50 на 50, так как у меня же еще маленький ребенок, да и рабочий график скользящий: две ночи отработал, три дома — и вот она хотела бы, чтобы я проводил это время с ней, а я на реку еду. Несколько раз мы с ней вместе ездили, но ей тяжело: этот магнит весит 5 килограммов — попробуй его покидай, если даже я устаю. Да что там забрасывать, я, пока доеду с магнитом, уже устаю: попробуй пронеси в руках 5,5 килограмма.

Мусор из реки — дело уборщиков. Или нет?

По мнению Александра, ключевую роль в его тикток-популярности сыграла жена. Но об этом чуть ниже, пока поговорим о других людях. «Магнитчиков» на Свислочи много, а по гвоздям и пробкам, оставленным ими после себя на парапете, можно догадаться, что дно подчищено. Но чистое дно — это, конечно, круто, если ты рыба, а вот прохожим и дворникам такие стоянки и виды портят, и работы прибавляют.

— Когда достаешь пробки, в эфире сразу пишут: мол, убери за собой. Мне кажется, это неправильная формулировка. Я же не принес этот мусор из дома, я за вами его подобрал и выложил на парапет, а остальное — дело уборщиков. Да, я его выкидываю, но мне никто за это спасибо не скажет, только ругают. Местные дворники уже меня в лицо знают. Кто-то нормально относится, а те, у кого с головой проблемы, кричат, что милицию вызовут.

Прохожие разные бывают. Одни вообще не знают, чем я занимаюсь, спрашивают: «Ты что, рыбу ловишь?» В основном это взрослые, а вот дети сразу понимают, что это поисковый магнит. Многие желают удачи и говорят, что я занимаюсь хорошим делом, чищу реку от мусора. Ну а кто-то говорит: мол, на работу устройся. Хотя сидел бы с бутылкой — никто бы ничего не сказал.

Милиция не трогает. Один раз подошли, когда праздник был, спросили, что делаю — сказал, что монеты собираю, они и ушли. Разрешения от властей не надо: это же не металлоискатель, проблем нет. Клады? Да какие тут клады. Эта речка чистится, и найти такое здесь невозможно, да и повторюсь: золото же не магнитится. Есть те, кто на металлоломе зарабатывает, но у меня такой цели нет.

544 тыс. лайков, почти 70 тыс. подписчиков — и никакого заработка

Путь к TikTok был тернист, ведь герой считал эту соцсеть «ни о чем» и загорелся YouTube — даже специально купил GoPro и снимал видео. Но на все это ему не хватало времени: три часа магнитишь, полтора тратишь на дорогу, а дома до самого утра монтируешь ролик ради 10 просмотров и 1 подписчика. Короче, дело не шло.

— Изначально я закинул в TikTok несколько моментов из видео с YouTube, где-то штук пять. Получил пару лайков да одну подписку. Заливаю шестой ролик и ухожу на работу. Через четыре часа смотрю, а там 30 тыс. просмотров — поперло. Начал дальше ролики клепать, но они мало собирали. Загонялся, психовал, даже магнит продал, но потом снова занялся роликами — благодаря жене. Когда у меня было 5 тыс. подписчиков, снял видео, как она бросает магнит. Итог — 2,8 млн просмотров. На меня тогда за день подписалось еще 5000 человек — наверное, благодаря этому видео я и набрал всю свою аудиторию (сейчас у парня 67 тыс. подписчиков. — Прим. Onlíner).

Но с этого ничего нет. Один раз предлагали рекламу казино — разводняк какой-то, отказался. А рыболовные магазины в Минске интегрироваться не хотят: мол, переходов не будет. Прибыль — только с донатов, когда люди скидывают подарки. За все время набралось $8 — монеток и то больше вытащил. Честно признаюсь, не знаю, как монетизировать TikTok. Номер карточки оставлять в описании? Мне кажется, это неправильно, да и если доход будет, так это надо ИП регистрировать и налоги считать. Поэтому пока кайфую от того, что просмотров много, от знакомства с новыми людьми и товарищами по цеху.

Планы на будущее? Возможно, кто-то меня заметит и предложит какую работу с магнитами — продавать, например. Потому что я в эфире постоянно консультированием занимаюсь. Как ребенок повзрослеет, хотелось бы вернуться в YouTube. Может, организацию какую замутим: людей десять с магнитами соберем и будем ходить по набережной или очисткой рек заниматься, а зарплату чтобы государство платило.

За 40 минут выловил 250 патронов. Что было дальше?

Ну да, ну да — и ни слова про патроны? Конечно, две мировые войны оставили свои взрывоопасные плоды на территории многих европейских стран, и Беларусь не исключение. Но чаще всего попадается именно «свежак». По словам Александра, Свислочь усыпана пулями, их можно доставать с периодичностью раз в час.

— Как-то я снимал выпуск в Лошицком парке — холодный, голодный, злой, собирался уже было уйти, но забросил магнит еще на одной точке. А там достаю 9-миллиметровый патрон, опять закидываю в это место — еще один. Так за 40 минут я выловил где-то 250 патронов, включая заряженную обойму. Сразу вызвал милицию. Тогда было примерно 17:30, они меня только к 20:00 нашли и начали каждый патрончик раскладывать, номера записывать, фотографировать. Вернулся домой я только в час ночи и уже без магнита: его забрали на экспертизу. Пообещали вернуть через месяц, но ни звонков, ни магнита по истечении срока я не увидел. Друзья уже говорили: мол, можешь забыть, — а я стал сам названивать каждые три дня. Спустя какое-то время магнит вернули — было так приятно.

Как выяснилось, патроны были ликвидированы — но как они оказались в реке, не понятно. Самое страшное в этой всей истории, что однажды мне пришло письмо, в тексте которого было написано, что в отношении меня прекращено уголовное дело, а ведь могло быть и наоборот.

Ну а что сегодня? Забросив раз десять в одно и то же место, чтобы в иле раскопать что-то стоящее, мы вытянули пробку, ржавый гвоздь и зуб. Ладно, скорее всего, это какая-то заклепка. Спустя еще час Александр таки наловит монет, но по его меркам совсем мало.

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