«Белорусские предприниматели сейчас сами в шоке» 2 23.09.2021, 12:01

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ФОТО: kp.by

Как изменения для предпринимателей скажутся на ИП?

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима, экс-предприниматель Виктор Марчик рассказал сайту Charter97.org о положении частного бизнеса в стране.

– Стало известно об изменениях для предпринимателей по уплате налогов. Как ИП относятся к нововведениям? Как они повлияют на их работу?

– Предприниматели сейчас сами в шоке и не знают, как себя вести и что делать. Пока как могут, так и работают, но ходит между ними такое мнение, что придется закрываться и сворачивать свой бизнес. Кто-то вообще уже планирует перенести свой бизнес за границу, в Российскую Федерацию или Польшу, то есть в ближайшие страны-соседи, а кто-то будет просто закрываться.

Конечно, кто-то попытается все делать до конца, но, скорее всего, они просто обанкротятся. Особенно вот это распоряжение уплаты по безналу, когда закупают товар. Это людей больше всего волнует, так как в основном малый бизнес закупается малыми партиями на российском рынке, а там никакого безнала нет. Все рассчитываются наличкой. Вероятно, этот вопрос не решится и им придется закрываться или будут искать какие-то серые схемы, только так.

– В каком состоянии находится белорусский бизнес сегодня?

— В убыточном и упадочном. Вообще, кто торгует одеждой у них самый хороший месяц – это август. Еще могут быть, когда межсезонье, тогда они могут еще что-то заработать. Это скажем 3-4 месяца в году, а остальные идет перелопачивание этих денег и в основном они в убытке. Если тем более сейчас снимется доход на ставки, то у людей начнутся серьезные проблемы. Они просто обанкротятся.

Я сегодня был на рынке и многие уже закрыты, очень мало людей, кто работает. В основном люди работают уже только в выходные, потому что в будние делать нечего, только платится налог, прибыли и выручки нет. Если кто-то работает как пенсионер, то ему легче, потому что может закрыться и выживать на пенсию.

У людей до пенсионного возраста дилемма, куда уйти и что делать. Уйти на работу 250-300 рублей, а за 400 рублей еще надо найти работу в регионе. В основном там работа на полставки, до минималки предлагают. Так что устроиться на работу очень тяжело, поэтому у нас прибавится безработных.

Наши умы и мозги, продвинутая молодежь утечет за границу. Они могли бы приносить стране пользу, организовывать рабочие места, платить налоги и зарплаты людям, при этом не беря ничего от государства, но такие люди просто уедут.

– Есть ли у людей понимание, что при этой власти нормально работать ИП не дадут?

– Они все говорят, что если не изменится ситуация, то остается надеяться на Господа Бога и разум наших чиновников. Если ситуация в стране не поменяется, а точнее, отношение к малому и среднему бизнесу, то будет полное банкротство и все. Малый и средний бизнес просто закроют, а кто останется работать, будут полностью под контролем у мафии.

– Были ли худшие времена для белорусских предпринимателей или то, что мы наблюдаем это предел?

– Фактически c конца 90-х уже начиналось давление на малый и средний бизнес. Не только повышение налогов, но и всякие ФЗСНы и все остальное. Сначала же все было на добровольных началах, потом на принудительных.

Каждый закон накладывался один на один – и со стороны ФЗСН, и со стороны Налоговой инспекции, и налогового законодательства, и сертификации. Один индивидуальный предприниматель, он же и хозяин, он же и бухгалтер, он и швец, и жнец. Естественно, на них накладывались такие обязательства, что фактически их выполнить полностью нереально, чтобы не попасть под какой-нибудь прессинг.

Когда-то люди отстаивали свои интересы, работала общественная организация «Перспектива», которая была как посредник между предпринимателями и властью. Вопросы решались. К чему-то прислушивались, какие-то законы все-таки редактировались. Предприниматели худо-бедно могли работать, но сейчас уже подвели к такой точке, что уже фактически все.

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