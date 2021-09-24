Из России в Беларусь «депортировали» 29 лошадей1
- 24.09.2021, 17:32
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Их везли на грузовике в объезд официальных ветеринарных постов.
Из России в Беларусь "депортировали" 29 лошадей, сообщает rshn32.ru.
Их везли на грузовике в РФ "в объезд официальных ветеринарных постов". Машину остановили в Смоленской области сотрудники пограничного управления ФСБ. Они передали грузовик местному управлению Россельхознадзора. Ветеринарные инспекторы засвидетельствовали, что лошади в транспортном средстве, которое не оборудовано и не предназначено для перевозки животных, находились в антисанитарных условиях. К тому же у перевозчика не было документов о происхождении лошадей, их здоровье и т.д.
Водитель заявил, что купил в Беларуси почти три десятка лошадей "для личного пользования" и вез их в Московскую область. В результате его привлекли к административной ответственности, а лошадей вернули в нашу страну.