Цена Brent обновила максимум за три года 24.09.2021, 21:28

Самым важным фактором для энергетических рынков становится погода.

Рынок нефти после двух месяцев коррекции с попытками уйти ниже 70 долларов за баррель снова вошел в режим набора высоты.

На торгах в пятницу стоимость марки Brent впервые с октября 2018 года поднялась выше 78 долларов за баррель, завершая в плюсе третью неделю подряд, пишет finznz.ru.

На 19.50 по Минску ноябрьские фьючерсы на североморский сорт торгуются по 77,96 доллара за баррель, прибавляя 0,93%, и находятся на расстоянии 8 долларов от пика с 2014 года.

Контракты на WTI заключаются по 73,97 доллара за бочку (+0,91%) - всего на 3 доллара ниже, чем нужно, чтобы обновить 7-летний рекорд.

Завершив август сильнейшим падением за 10 месяцев, рынок нефти отскочил на 9% с начала сентября, устремившись вдогонку за котировками газа и угля.

«Самым важным фактором для энергетических рынков быстро становится погода», - отмечает стратег BofA Global Commodity Research Франсиско Бланш.

Северное полушарие встречает зиму с рекордно низкими запасами газа и беспрецедентными ценами, которые в Азии превышали 1000 долларов за тысячу кубометров, а в Европе - едва не коснулись этой отметки.

Дорогой газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии, в том числе уголь, стоимость которого в Европе достигла 13-летнего максимума: контракты на 2022 год заключались по 137 долларов за тонну, хотя еще два месяца назад стоили дешевле 70.

Находясь под угрозой энергетического кризиса, странам ЕС, возможно, придется этой зимой топить мазутом, считает Бланш: это увеличит спрос на нефть на 2 млн баррелей в день, в особенности если зима окажется холоднее климатической нормы.

Начать «топить нефтью», как считают Бланш, могут также промышленные предприятия и некоторые НПЗ, что еще больше увеличит потребность в баррелях и может толкнуть цену к отметке 100.

На перспективу повышенного спроса накладывается неожиданный форс-мажор по добыче: после урагана «Ида», ударившего по юго-восточным Штатам США, в Мексиканском заливе продолжают простаивать десятки буровых платформ. С 11,5 млн баррелей в день американская добыча падала до 10 млн в начале сентября, и восстановить удалось меньше половины - до 10,6 млн баррелей в день.

Ситуация с поставками заметно ухудшилась, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн: запасы нефти в коммерческих хранилищах США падают 8 недель подряд, а их общий размер уже на 21% ниже среднего значения за предыдущие пять лет.

Дефицит газа в Европе увеличит спрос на нефть как альтернативный источник топлива - причем масштабы этого спроса будут выше, чем возможная просадка из-за распространения «дельта»-штамма Covdi-19, согласны с BofA аналитики Goldman Sachs.

По их оценке, странам ЕС может потребоваться до 0,9 млн баррелей в сутки дополнительных поставок, а Азии - еще 0,6 млн баррелей, что может отвезти цену Brent до 90 долларов за бочку.

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